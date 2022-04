Redmi SmartBand Pro, praticamente uno smartwatch con enorme display a 46 euro

Offerta davvero interessante per quella che è una delle migliori smart band ad oggi disponibili sul mercato: la Xiaomi Redmi SmartBand Pro si acquista in sconto a 46 euro. Clicca qui per acquistarla.

Tra le principali caratteristiche di questa smart band il suo enorme display da 1,47 pollici, che lo avvicina quasi ad uno smart watch. Si tratta di uno schermo AMOLED, molto luminoso e ben visibile anche alla luce diretta del sole, mentre la band ha tutte le funzioni che ci si aspetterebbe da un dispositivo del genere, compresa la capacità di misurare la percentuale di ossigeno nel sangue.

Permette di tenere traccia di oltre 110 modalità di allenamento, e grazie alla presenza del Bluetooth 5.0, si abbina velocemente allo smartphone, risultando compatibile con iOS e Android.

Tantissime le funzioni presenti, dalle notifiche in entrata, a quella di segnalare le chiamate sullo smartphone, con possibilità di rifiutarle o silenziarle. Oltre all’ossigeno nel sangue, naturalmente misura anche il battito cardiaco, offre monitoraggio dello stress, ed aiuta anche nella respirazione. Monitora anche il sonno e, naturalmente, funge da pedometro, offrendo anche il calcolo delle calorie, informazioni sulla distanza percorsa, funzione di timer, cronometro e tanto altro ancora.

E’ certificata 5ATM, dunque risulta essere un ottimo compagno per il nuoto, mentre a livello di autonomia offre dai 14 ai 20 giorni di utilizzo, grazie alla sua batteria da 200 mAh, che si ricarica con la piccola dock magnetica presente in confezione.

Fatta in ABS, il cinturino è invece in silicone, quindi adatto certamente ad un utilizzo sportivo, anche se la band può essere un ottimo compagno anche nel quotidiano.

Potete acquistarla direttamente a questo indirizzo in offerta a 46 euro circa.