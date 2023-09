Come cancellare più elementi contemporanemente dai Contatti di iPhone

Abbiamo accumulato numerosi contatti sull’app omonima di iPhone che consente di accedere ai contatti salvati in diversi account internet (es. iCloud, Google e altri ancora), ed è arrivata ora di fare pulizia? Cancellare i contatti uno ad uno richiede tempo: dobbiamo selezionare il contatto, fare tap su “Modifica”, scorrere fino in fondo e poi selezionare “Elimina”.

Se i contatti che vogliamo cancellare sono decine e decine, l’operazione di pulizia potrebbe diventare noiosa e richiedere tempo; la buona notizia è che, non è a tutti noto, ma esiste un metodo per selezionare più elementi nei Contatti e cancellarli tutti insieme. Ecco come procedere:

1) Aprite l’app Telefono e poi selezionate Contatti

2) scorrete l’elenco dei contatti, e quando individuate un contatto da eliminare selezionatelo con due dita e scorrete verso l’alto per selezionare eventuali altri contatti (scorrete verso il basso se, per errore avete selezionate elementi non desiderati).

3) Gli elementi rimangono selezionati; potete a questo punto staccare le due dita, scorrere ulteriormente l’elenco e selezionare ulteriori elementi con lo stesso sistema del punto 2

4) Usando un solo dito, tenete premuto a lungo su un singolo elemento selezionato: appare una finestra che consente di copiare, condividere, unire gli elementi selezionati o eliminare tutti gli elementi selezionati. Selezionando “Elimina” apparirà una finestra per richiedere conferma prima di procedere all’effettiva cancellazione.

Note finali

– Se usate iCloud, qualsiasi cambiamento sarà di conseguenza applicato anche ai contatti sincronizzati sul cloud: se cancellate un contatto su iPhone, automaticamente sarà cancellato anche da iCloud.

– Non c’è un “cestino”: se cancellate un contatto, sarà eliminato in modo permanente; se necessario è possibile ripristinare i dati dal sito di iCloud (www.icloud.com) selezionando dall’icona in alto a destra la voce “Recupero dei dati” e da qui “Ripristino contatti”.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, Apple Watch web e social. Partite da questa pagina per scoprirle tutti anche divisi per piattaforma.