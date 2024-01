Sennheiser, al CES 2024 anche i nuovi auricolari che comunicano con l’app Salute di Apple

Sennheiser ha presentato tre nuovi dispositivi dinamici per gli appassionati di device audio ad alte prestazioni

I nuovi auricolari MOMENTUM True Wireless 4, le cuffie ACCENTUM Plus e gli auricolari True Wireless MOMENTUM Sport fanno il loro debutto al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas.

MOMENTUM True Wireless 4

Dotato di più di una dozzina di miglioramenti e di un suono più che realistico, MOMENTUM True Wireless 4 è indicato come l’auricolare più potente di Sennheiser. Promette “suono impareggiabile” per gli amanti dell’audio connesso con connettività basata sulla piattaforma Qualcomm S5 Sound Gen 2 e sulla tecnologia Snapdragon Sound per una qualità del suono senza perdite aptX e una latenza bassissima.

Gli auricolari Bluetooth 5.4 offrono anche il supporto Auracast e un design dell’antenna rinnovato per una continuità del segnale anche in viaggio. Il produttore riferisce di Adaptive ANC migliorato, sintonizzazione evoluta e sistema di batterie potenziato. Le cuffie MOMENTUM di quarta generazione vantano 7,5 ore di ascolto continuo di ispirazione audiofila, una custodia di ricarica Qi e la ricarica rapida tramite USB-C.

Le MOMENTUM True Wireless 4 saranno disponibili in tre varianti di colore: nero rame, argento metallizzato e grafite e saranno disponibili per il pre-ordine il 15 febbraio al prezzo di 299,99 euro

ACCENTUM Plus

Le nuove Sennheiser ACCENTUM Plus promettono “un’esperienza di ascolto in cuffia di qualità superiore” a un prezzo inferiore. Queste cuffie Bluetooth 5.2 vantano durata della batteria (50 ore di autonomia per carica) e connettività versatile: supportano tutti i codec più diffusi, compreso aptX Adaptive

Il padiglione auricolare touch-enabled, utilizzato anche nella serie di punta MOMENTUM, consente il controllo delle funzioni senza dover cercare pulsanti o immergersi nei menu.

Per gli utenti più esigenti, di rilievo la connettività multipoint, la riduzione del vento e la tonalità laterale regolabile. L’Adaptive ANC ottimizza il target per adattarsi alle variazioni del rumore ambientale intorno a chi lo indossa, riducendo le distrazioni. Per i momenti in cui l’ascolto wireless non è consentito, è incluso un cavo audio per collegarsi ai sistemi di intrattenimento in volo o ad altre uscite per cuffie; il tutto può essere riposto nella custodia da viaggio inclusa.

Le cuffie Sennheiser ACCENTUM Plus saranno disponibile nei colori bianco e nero e in vendita dal 20 febbraio al prezzo di 229,99 euro.

MOMENTUM Sport

L’audio pulsante di Sennheiser viene potenziato con un feedback biometrico in tempo reale nelle nuove MOMENTUM Sport di Sennheiser, un nuovo auricolare true wireless ottimizzato per il fitness che integra un sensore di frequenza cardiaca fotopletismografico (PPG) e un sensore di temperatura corporea, ciascuno in grado di fornire dati critici alle applicazioni e ai dispositivi di fitness più diffusi.

I dati sulla frequenza cardiaca rilevati dalle nuove MOMENTUM Sport, si collegano e si integrano con molti dispositivi e app sportive popolari, come Salute di Apple Watch, Garmin Watch/Connect, Strava, Peloton e altri. Per la prima volta in un prodotto non Polar, gli utenti possono avere accesso completo alle capacità di biosensing e di analisi dei dati d’élite di Polar, compresa la temperatura corporea, che offre approfondimenti in tempo reale durante l’allenamento e un’analisi più dettagliata offline tramite l’ecosistema di app Polar Flow.

Per ridurre al minimo il rumore dei passi, della respirazione e di altre distrazioni trasmesse dal corpo, gli auricolari vantano un canale di attenuazione acustica e di un design semi-aperto per “la naturale consapevolezza dell’ambiente”. La modalità di trasparenza regolabile, la modalità anti-vento e la modalità di cancellazione adattiva del rumore consentono a chi li indossa di adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente circostante. Il sistema acustico è dotato di un trasduttore che promette “la migliore qualità del suono in un auricolare sportivo Sennheiser”. Da evidenziare la resistenza al sudore e all’acqua IP55, il telaio a prova d’urto e gli auricolari anti-intasamento, elementi che permettono di resistere ai rigori di qualsiasi allenamento. La custodia per il trasporto, altrettanto resistente, con grado di protezione IP54 e abilitata alla tecnologia Qi, consente di ricaricare fino a tre auricolari supplementari, estendendo il tempo di riproduzione da 6 ore a 24 ore totali. La funzione di ricarica rapida offre fino a 45 minuti di riproduzione dopo soli 10 minuti di ricarica USB-C.

MOMENTUM Sport sarà disponibile dal 9 aprile ad un prezzo di listino di 329,99 euro, offerta in tre varianti di colore: Polar Black, Burned Olive e Metallic Graphite.

Oltre alle novità Sennheiser, trovate tutti i servizi sul CES 2024 a partire da questa pagina di macitynet.