Sensore di movimento Smart a soli 15 €, identifica i movimenti umani

Se al vostro impianto domotico volete aggiungere un sistema di controllo che si basa sulla presenza o sul passaggio delle persone, il sensore di movimento attualmente in promozione potrebbe essere una valida risposta a questa richiesta.

Grazie alla tecnologia ZigBee e alla connessione wireless, questo sensore offre una risposta rapida e precisa: rileva il movimento umano fino a una distanza massima di 7 metri e con un angolo di campo di 170°, assicurando una copertura ottimale degli spazi.

La tecnologia avanzata al suo interno, che sfrutta un sensore a infrarossi giapponese e un obiettivo di produzione statunitense, permette di ottenere una rilevazione di alta precisione. Questo lo rende particolarmente efficace per l’accensione automatica delle luci o per il controllo di altri dispositivi smart, come allarmi e termostati.

Per far funzionare il sensore, è necessario un hub Aqara (venduto separatamente), che consente di connetterlo alla rete e di gestirlo tramite l’app Casa di Apple o tramite l’app Aqara Home.

Si installa facilmente e senza la necessità di attrezzi grazie al supporto incluso e al sistema di adesivo Peel & Stick. La base del supporto ruota di 360° in modo da regolare facilmente l’angolo di rilevamento per ottimizzare la copertura.

L’alimentazione invece è data da una batteria CR2450 che dura fino a 2 anni, assicurando un funzionamento continuo e senza interruzioni per un lungo periodo prima della sostituzione.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 33 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 54% andando a spendere intorno ai 15 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

