Sette nuovi modelli di e-bike da Nilox

Nilox presenta la sua linea di e-bike composta da sette diversi modelli, pensati per specifiche esigenze e situazioni d’uso. Una gamma completamente rinnovata

Nilox, brand pioniere in Italia della mobilità elettrica e attivo da tre anni sul mercato delle biciclette a pedalata assistita vuole essere protagonista della rivoluzione sostenibile che sta cambiando il volto delle città.

La nuova gamma Nilox include una pieghevole, pensata per chi per chi vuole portare la bici sempre con sé o ha poco spazio a disposizione, una city-bike per chi cerca un modello comodo per la città e da poter parcheggiare in garage, una mountain-bike e una trekking per gli amanti delle uscite off-road su terreni sconnessi e, infine, tre fat-bike, per chi vuole provare qualcosa di nuovo e non vuole passare inosservato.

Ecco tutti i nuovi modelli come vengono presentati direttamente da Nilox.

Nilox J1: il moderno che si mescola con il classico

Nilox J1 è la eBike che combina perfettamente il dinamismo di una bicicletta a pedalata assistita allo stile di una bici tradizionale.

Ecologica e adatta ai percorsi urbani, è dotata di pedalata assistita attivabile dal comando sul manubrio, ed è capace di raggiungere i 25 km/h grazie al motore brushless High Speed da 250 W di potenza.

Permette di affrontare ogni viaggio al massimo della comodità grazie al telaio ripiegabile, al cestino anteriore e al porta pacchi posteriore. Inoltre, integra una batteria da 36 V – 6 Ah a sgancio rapido facilmente trasportabile.

Dal carattere dinamico e funzionale, Nilox J1 è dotata di ruote da 20”, luci LED e sella ergonomica. Pensata per l’utilizzo quotidiano, ricaricabile da corrente elettrica in 3 ore e permette di percorrere in uso continuo fino a 25 Km.

Disponibile nel colore bianco a un prezzo al pubblico consigliato di €699,95 euro.

Nilox J3: fat bike dallo stile inconfondibile

Grazie alle ruote 20” FAT, cambio SHIMANO a 7 marce e freni a disco per un utilizzo su qualsiasi strada con la massima stabilità, la J3 è un vero carrarmato su 2 ruote che non farà temere nessuna buca o nessun ostacolo grazie anche al motore a 5 velocità, attivabile dal display LCD sul manubrio.

Con le sue linee potenti ed estreme, Nilox J3 è capace di raggiungere i 25 km/h grazie al motore Brushless High Speed da 250 W di potenza, sensore di coppia integrato installato sul mozzo posteriore, batteria removibile LG da 36 V – 8 Ah con un’autonomia fino a 45 Km.

Il telaio in alluminio con colorazione verde camo e luci LED completano il look aggressivo.

Prezzo al pubblico consigliato di 1099,95

Nilox J4: la fat bike più estrema

Una bici elettrica a pedalata assistita che non conosce limiti, grazie alla forcella anteriore ammortizzata, alle gomme FAT da 20″ e al doppio freno a disco.

Potente e robusta anche nell’aspetto, Nilox J4 è dotata di cambio SHIMANO a 7 velocità, motore brushless High Speed da 36 V – 250 W e batteria removibile LG da 36 V – 8 Ah integrata nel telaio, ricaricabile in sole 4 ore e che ti permetterà di raggiungere 25 km/h e di percorrere in modalità assistita fino a 45 km.

Si caratterizza per un design audace e moderno, come il telaio ripiegabile in alluminio, le potenti luci LED e il display LCD che ti permette di scegliere fra 5 modalità di guida, per sentirsi a proprio agio sia su percorsi sterrati che in centro città.

Disponibile nel colore nero a un prezzo al pubblico consigliato di €1299,95 euro.

Nilox J5: city bike per eccellenza

Facilità di guida, stile e funzionalità distinguono la bici elettrica a pedalata assistita Nilox J5.

Grazie alla batteria removibile SAMSUNG da 36 V – 8 Ah permette di percorrere in modalità assistita fino a 55 km, per affrontare i percorsi cittadini puntando anche al cicloturismo. Unendo accessibilità e innovazione, Nilox J5 garantisce una guida confortevole e sicura in ogni situazione, grazie alle robuste ruote da 26″ e al cambio SHIMANO a 7 marce.

Grazie al motore BAFANG a 3 velocità da 250 W, attivabile dal comando sul manubrio, è possibile raggiungere una velocità massima di 25 km/h.

Disponibile nel colore nero a un prezzo al pubblico consigliato di €799,95 euro.

Nilox X6: la mountain bike per affrontare qualsiasi percorso

Nilox X6, la prima mountain bike a pedalata assistita di Nilox, permette una guida su ogni tipo di terreno, strada o sterrato, grazie alla sua versatilità e praticità.

Dotata di una solida forcella ammortizzata, freni a disco TEKTRO anteriori e posteriori e cambio SHIMANO da 21 velocità, Nilox X6 garantisce il massimo controllo su strada e fuori strada.

I possenti pneumatici da 27.5” x 2.10”, la batteria removibile SAMSUNG da 36 V – 11.6 Ah e il motore BAFANG da 250 W rendono la nuova mountain bike Nilox ancora più performante, affidabile e divertente da guidare. Telaio in alluminio, 25 km/h di velocità massima e fino a 80 km di autonomia con una sola carica.

Inoltre, grazie all’intuitivo display LCD, potrai monitorare numerose informazioni come autonomia della batteria, velocità massima e chilometri percorsi.

Disponibile nel colore nero a un prezzo al pubblico consigliato di €999,95 euro.



Nilox X7: la trekking bike adatta anche per la città

Nilox X7 è la bici a pedalata assistita che riprende le radici dello stile urbano senza rinunciare all’essenza sportiva.

Questa Trekking eBike fa della versatilità il suo punto di forza: perfetta per l’uso quotidiano ma anche per il cicloturismo grazie alla dotazione di parafanghi e portapacchi, cambio SHIMANO con 21 velocità e alla batteria al litio removibile LG da 36 V – 8 Ah che permette fino a 45 km di autonomia.

Nilox X7 si comporta bene anche sullo sterrato, grazie ai larghi copertoni semi tassellati 27.5” x 2.10” che scorrono veloci sull’asfalto e allo stesso tempo forniscono una maggiore trazione anche su suoli irregolari, e alle sospensioni anteriori che assorbono le asperità del terreno.

Inoltre, massima efficienza frenante con i freni a disco anteriori e posteriori TEKTRO.

Velocità massima di 25 km/h grazie al motore Brushless High Speed 36 V – 250 W, telaio in alluminio dalla linea elegante, e display LCD in modo da tenere traccia delle tue performance e di scegliere fra i 5 livelli selezionabili. Infine, se ami pedalare anche nelle ore serali, le potenti luci LED anteriori e posteriori permetteranno di vedere bene la strada e di garantire la tua sicurezza.

Disponibile nel colore blu Niagara a un prezzo al pubblico consigliato di €1099,95 euro.

Nilox X8: la fat bike pieghevole

Nilox X8 è una bici elettrica a pedalata assistita che non conosce limiti, grazie alle gomme FAT da 20″ x 4”, al doppio freno a disco e alla batteria removibile LG da 36 V – 10.4 Ah che ti permetterà di percorrere in modalità assistita fino a 60 km.

Potente e robusta anche nell’aspetto, Nilox X8 è dotata di cambio SHIMANO a 7 velocità e motore brushless High Speed da 36V – 250W per una velocità massima di 25 km/h.

Si caratterizza per un design audace e moderno, come il telaio ripiegabile, le potenti luci LED e il display LCD che ti permette di scegliere fra 5 modalità di guida, per sentirti a tuo agio sia su percorsi sterrati che in centro città.

Disponibile nel colore sabbia a un prezzo al pubblico consigliato di €899,95 euro.

Molti dei nuovi modelli sono disponibili anche su Amazon.