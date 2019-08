Simbox Iliad in spiaggia, ancora attivi i punti vendita estivi

Siete ancora in spiaggia e avete del tempo libero per abbonarvi Iliad? Beh, potete andare a comprare una nuova SIM anche in costume perché i Simbox che l’azienda ha piazzato in diversi stabilimenti balneari della nostra penisola sono ancora tutti attivi.

Cosa serve

Basta portare con se una carta per il pagamento e il documento di identità insieme (ma qui basta pure la memoria) ad un indirizzo email e in pochi minuti potrete acquistare una scheda con operatore Iliad e provare il servizio con tutta calma sotto l’ombrellone.

Dove si trovano

Attualmente i totem automatici di Iliad dislocati per l’Italia sono più di duecento di cui dieci sono i nuovi che si affacciano sul mare. Di seguito vi elenchiamo le nuove installazioni mentre dalla mappa virtuale li potete localizzare tutti quanti partendo anche da questi nostri articoli su negozi e distributori automatici Simbox.

Lido Acqua Limpida in Viale Giacomo Matteotti 8 ad Albissola Marina

Lido Kursaal Loano in Corso Roma 44A a Loano

Lido Boncardo in Corso Europa 2 a Finale Ligure

Lido Carla in Via Arenile 81/A a Forte dei Marmi

Lido Marechiaro in Viale Europa 14 a Viareggio

Lido La Playa sul Lungomare Amerigo Vespucci 184 ad Ostia

Lido Kursaal sul Lungomare Lutazio Catulo 36-40 ad Ostia

Lido Azzurro sulla Litoranea Kennedy 11 di Catania

Lido Roma in Via Montenero 1 nel Cesenatico

Lido Milano in Piazza Andrea Costa nel Cesenatico

Cosa provare

Attualmente Iliad propone tre diverse offerte: c’è l’offerta base, ormai attiva da un anno, che offre 50 GB di navigazione internet in 4G con minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese, oppure la promo con 40 GB a 6,99 euro al mese. Per chi ha un Nokia 3310 o vecchi cellulari e non è interessato ad internet, con 4,99 euro mensili ha minuti e SMS illimitati (e 40 MB di internet tanto per non pagare caro un eventuale impulso dati).

Tutti gli articoli Iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale con i link a negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

I dettagli dell’ultima offerta da 50GB al mese a 7,99 euro, un piccolo trucco per abbonarsi ancora al piano da 40GB a 6,99 euro. Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Secondo rilevazioni di uno studio indipendente le prestazioni della rete iliad in Italia superano quelle di Wind in 4G, mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi.