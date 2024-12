I robot imparano 430 mila volte più velocemente della realtà

Pubblicità

Genesis è il futuro dell’addestramento robotico, che permette ai robot di imparare a una velocità di 430.000 volte superiore a quella reale. Per gli amanti dei manga, potremmo paragonarla alla stanza dello spirito e del tempo di Dragan Ball. Una sorta di realtà in cui il robot concentra decenni i apprendimento in poche ore.

In sostanza, il progetto Genesis, sviluppato da un team guidato da Zhou Xian della Carnegie Mellon University, è una piattaforma open source di simulazione avanzata che consente ai robot di praticare compiti in una realtà simulata a una velocità 430.000 volte maggiore rispetto al mondo reale.

Grazie a questa tecnologia, i robot possono ottenere l’equivalente di decenni di addestramento in poche ore di tempo computazionale.

Tra le caratteristiche principali di Genesis, la capacità di elaborare calcoli fisici fino a 80 volte più rapidamente rispetto ai simulatori attuali, utilizzando schede grafiche comuni per gestire fino a 100.000 simulazioni simultanee.

Inoltre, il sistema consentirebbe un addestramento su larga scala con reti neurali che possono essere formate per controllare robot in miliardi di simulazioni, affinando abilità complesse come la manipolazione di oggetti o movimenti avanzati, come i salti e i backflip.

Tra gli altri vantaggi del sistema anche la sua accessibilità universale: la piattaforma è basata su Python, rendendo l’utilizzo semplice e accessibile su hardware standard, senza necessità di strumenti proprietari complessi e costosi (leggi Nvidia).

Mondi dinamici generati dall’AI

Genesis sta integrando un sistema per creare ambienti virtuali “4D” dinamici, in grado di simulare mondi tridimensionali in movimento nel tempo. Questi ambienti saranno generati da modelli visivo-linguistici (VLM), che utilizzeranno descrizioni testuali per costruire scenari completi, includendo fisica realistica, movimenti di camera e comportamenti degli oggetti.

Esempi pratici

Ad esempio, con un semplice comando, i ricercatori possono creare un robot che esegue azioni complesse come correre su un tavolo, saltare in aria e compiere movimenti coordinati.

Peraltro, Genesis è disponibile su GitHub e incoraggia contributi dalla comunità; questo vuol dire che la sua natura non proprietaria mira a democratizzare l’accesso a simulazioni avanzate, rendendole disponibili gratuitamente a ricercatori e sviluppatori.

