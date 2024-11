Se avrete pazienza, avrete una Siri come ChatGPT

Pubblicità

La Siri capace di parlare con noi comprendendo quel che stiamo dicendo ed eseguendo dei compiti debutterà a metà 2026. Tanto ci vorrà ancora per avere un sistema in grado di fare, in sostanza, quel che fa già oggi ChatGPT.

Dell’argomento, lo sforzo di Apple di modernizzare l’assistente virtuale, parla Bloomberg in un articolo che scende nel dettaglio delle intenzioni della Mela in materia dopo le voci dei mesi scorsi (importante al proposito un articolo del New York Times).

LLM Siri (dove LLM sta per Large Language Model, la tecnologia AI indispensabile per la comprensione e l’analisi del testo), questo il nome in codice del progetto, avrà come obbiettivo quello di rispondere a domande, eseguire compiti e dare informazioni comprendendo un linguaggio naturale. In pratica fare molto di più non solo di quel che in grado di fare ora ma anche con la futura evoluzione di Apple Intelligence.

Ricordiamo che Siri nel corso dei prossimi mesi sarà infatti in grado di fare un salto di qualità ma solo richiamando (in parte anche a pagamento) ChatGPT. Per il resto, come scrive l’autore dell’articolo del giornale americano, le modifiche apportate a Siri sono essenzialmente cosmetiche (una nuova interfaccia con un globo multicolore). C’è anche la possibilità di scrivere i comandi e una migliore capacità interpretativa.

La LLM Siri funzionerà invece in indipendenza, senza il supporto obbligato di un motore di Ai esterno, sfruttando una tecnologia interna e proprietaria.

Oltre a questo l’assistente Apple aumenterà la capacità di gestire le applicazioni, una funzione che dovrebbe arrivare con iOS 18. Stiamo parlando di App Intents una tecnologia che permetterà a Siri di “vedere” lo schermo e assisterci nel controllo delle app. LLM Siri si integrerà con altri pezzi di Apple Intelligence. Ad esempio, dice Bloomberg, risponderà alle richieste di sintesi di testi o di scrittura.

L’aspetto di maggior interesse è però nelle funzioni in stile ChatGPT. In pratica si potrà parlare con un linguaggio naturale con Siri e Siri non dovrà ricorrere ad un motore esterno anche se non è detto che non potrà continuare a farlo.

Attualmente Apple sta lavorando su una applicazione separata per speriementare laLLM Siri. In futuro l’assistente sarà totalmente integrato nel sistema operativo.

Come accennato il traguardo però non è vicino. Apple potrebbe annunciare la nuova LLM Siri il prossimi giugno alla WWDC quando sarà presentato iOS 19. Il rilascio potrebbe avvenire effettivamente a metà 2026 con un aggiornamento maggiore del sistema operativo che verrà rilasciato, invece, a settembre.