Qualcomm completa VVC, nuovo standard di compressione video

Qualcomm Technologies, ha annunciato il completamento dello standard Versatile Video Coding, siglato VVC, per la compressione video. L’azienda riferisce di “leadership” nel fornire tecnologia, guidare i test e nello sviluppo tecnologico che ha portato al completamento dello standard il 6 luglio scorso. I primi casi d’uso sono attesi per il 2021.

VVC è uno standard di compressione video presentato come progettato per supportare “la creazione e l’utilizzo di esperienze digitali sempre più ricche”. Grazie alla presenza di nuove soluzioni per la compressione, decompressione, elaborazione e rappresentazione codificata di immagini video, audio e la loro combinazione, VVC promette trasmissioni video più efficienti e una riduzione dei file del 40% rispetto al precedente standard HEVC, mantenendo lo stesso livello di qualità video. Rispetto a file con dati “raw” VVC promette addirittura una riduzione di 1000x.

«Entro il 2022, l’82% del traffico internet sarà video. Nel nostro mondo connesso fatto di Netflix, chiamate Zoom e condivisione video, la compressione video è una tecnologia estremamente importante su cui gli utenti fanno affidamento in tutto il mondo» dichiara Marta Karczewicz, vice president of technology, Qualcomm Technologies, candidata al riconoscimento alla carriera dell’European Inventor Award per il suo lavoro fondamentale nel campo della codifica video. «Il team di ingegneri di Qualcomm Technologies ha avuto un ruolo fondamentale nel completamento dello standard grazie al contributo della nostra tecnologia e della nostra impareggiabile esperienza tecnologica».

«Qualcomm Technologies è estremamente orgogliosa del grande lavoro svolto dai nostri inventori e ingegneri nel creare le tecnologie di base che sono entrate nello standard VVC e nel portare lo standard al completamento nel mezzo di una pandemia globale. Qualcomm è un leader IP in tanti campi tecnologici diversi che facilitano quotidianamente le esperienze connesse delle persone. Cambiamo il modo in cui il mondo si connette, calcola e comunica e siamo entusiasti di abilitare le nuove possibilità di streaming video che VVC offre al mondo» dichiara Jim Thompson, vicepresidente esecutivo, responsabile ingegneria e tecnologia, Qualcomm Technologies, Inc.

