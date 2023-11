Skutta, nuovo monopattino elettrico di Husqvarna

Husqvarna Motorcycles ha annunciato l’arrivo di un nuovo prodotto dedicato al commuting urbano: il monopattino elettrico Skutta.

Facile da guidare, da ricaricare e da riporre quando non viene utilizzato, è presentato come “una soluzione affidabile e dinamica” per coloro che si spostano in contesti cittadini.

Il leggero telaio in alluminio è progettato con un meccanismo di ripiegamento piatto brevettato, che consente di trasportarlo, manovrarlo e riporlo facilmente quando non viene utilizzato.

L’altezza del piano di calpestio è di soli 90 mm, fattore che secondo il produttore aumenta l’agilità complessiva e, di conseguenza, la sicurezza di guida in tutte le situazioni.

Il monopattino è spinto da un motore brushless (senza manutenzione) alloggiato nel mozzo della ruota posteriore ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio Husqvarna AB 36V, sostituibile in meno di 10 secondi. Per ricaricarsi completamente, la batteria impiega 4 ore e 20 minuti.

Tre le modalità di guida disponibili: Pedone, Economy e Sport selezionabili dal cruscotto minimalista smartLED. Skutta è inoltre resistente all’acqua IPx4 ed è dotato di campanello, cavalletto laterale, luci a LED integrate e i doppi freni a tamburo.

Tra gli accessori che sarà possibile ordinare: terminali del manubrio(per evitare di danneggiare le manopole), la staffa per lo smartphone e un contenitore da fissare al manubrio per riporre gli effetti personali durante gli spostamenti.

I prezzi non sono stati comunicati. Skutta sarà disponibile presso tutti i Concessionari Husqvarna Motorcycles e in anteprima a Eicma 2023 (Milano dal 9 al 12 novembre) presso lo stand Husqvarna.

