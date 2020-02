Smartband Seneo con schermo a colori, chiaro anche al sole, a 15,99 euro (-45%)

Se cercate uno smartband leggero, comodo e pratico per tracciare l’attività sportiva e gestire dal polso le funzioni principali dello smartphone, comprate quello di Seneo attualmente scontato del 45%.

Si tratta di un bracciale intelligente dotato di schermo a colori ben visibile anche alla luce diretta del Sole. Si abbina a qualsiasi iPhone a partire da iOS 8 e smartphone Android dalla versione 4.4 in su tramite Bluetooth 4.0 per mostrare sul display la ricezione di eventuali notifiche oppure per sfruttare il GPS del telefono per aggiungere i dati della posizione alle attività monitorate.

Può funzionare anche come telecomando remoto per scattare fotografie col telefono a distanza ed è dotato di cardiofrequenzimetro per tenere traccia della frequenza cardiaca direttamente dal polso. E’ inoltre certificato IP68 quindi resiste a sudore, polvere e immersioni in acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti.

Misura le calorie bruciate, il numero di passi fatti e avvisa quando si sta fermi per troppo tempo incitando a fare due passi. Non sta fermo neanche di notte in quanto tiene traccia della qualità del sonno.

Tutte queste informazioni sono opportunamente raccolte all’interno dell’applicazione mostrando eventuali progressi all’interno di grafici giornalieri, settimanali e mensili.

Se questo bracciale Smart vi interessa allora sappiate che al momento anziché pagarlo 29 euro lo potete comprare per soli 15,99 euro inserendo il codice 85PV99DC nel carrello prima dell’acquisto.