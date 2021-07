Wear OS 3 di Google al momento è solo per pochi

Google ha presentato il nuovo Wear OS, il sistema operativo dedicato agli smartwatch. Purtroppo, almeno al momento, non sembra essere destinato a molti degli attuali indossabili in commercio. Per fare chiarezza, Google ha delineato quali smartwatch riceveranno il nuovo sistema operativo Wear influenzato da Samsung.

Non è una grande notizia per molti utenti. Ora chiamato Wear OS 3, l’aggiornamento opt-in sarà disponibile tra la “metà e la seconda metà” del 2022, e quindi solo per una manciata di orologi.

Ed infatti, per poterlo installare l’utente avrà bisogno di uno dei modelli TicWatch più recenti di Mobvoi, quindi E3, Pro 3 Cellular/LTE o Pro 3 GPS, o di uno dei nuovi orologi Fossil che arriveranno più avanti nel 2021. In altre parole, se si acquista un TicWatch 2020, un Fossil Gen 5, il rinnovato Moto 360 o qualsiasi altro orologio Wear OS, si rimarrà bloccati all’attuale versione di sistema. Google sta ancora promettendo agli attuali proprietari di smartwatch “nuove esperienze di app” come l’ aggiornamento del Play Store, per non parlare degli aggiornamenti di sicurezza per almeno due anni dopo il rilascio. Tuttavia, Wear OS 3 non arriverà sugli orologi attualmente in commercio.

Inoltre, l’entità delle modifiche in Wear OS 3 sarà tale che verrò richiesto il ripristino dell’orologio alle impostazioni di fabbrica, altrimenti non lo si potrà installare. Ovviamente, Google informerà l’utenza prima di formattare completamente l’orologio. Anche se questo ripristino non sarà danno così grave, come potrebbe esserlo per uno smartphone, il consiglio è quello di controllare tutti i propri dati registrati, che andranno persi.

Non stupisce nemmeno che molti smartwatch attuali resteranno fuori dall’aggiornamento. Questo perché molti orologi Wear OS odierni utilizzano lo Snapdragon Wear 3100, un processore di tre anni fa, o anche il Wear 4100, molto migliorato, ma che è in circolazione dal 2020.

Google avrebbe dovuto limitare le funzionalità di Wear OS 3 per supportare i processori obsoleti, ma evidentemente ha scelto di non farlo e, dunque, supportare soltanto gli orologi più moderni.