Pixel Watch 2 migliora salute, fitness e integrazione servizi di Big G

Insieme ai nuovi Pixel 8 e Pro è stato ufficialmente presentato Google Pixel Watch 2; rispetto all’originale sono stati apportati vari miglioramenti, sia all’interno che all’esterno: Pixel Watch 2 promette prestazioni migliorate, batteria con durata di tutto il giorno (con display sempre acceso), nuove funzioni di sicurezza e sensori per la salute, tra cui il rilevamento della frequenza cardiaca, secondo Big G “più accurato di qualsiasi tracker o smartwatch”.

Secondo Google, Pixel Watch 2 è progettato per essere indossato tutto il giorno (e la notte). Realizzato in alluminio riciclato al 100%, è più leggero del 10% rispetto al Pixel Watch, indicato quindi come ancora più comodo, soprattutto quando si dorme. Anche la corona è più grande e più a filo con la silhouette circolare, elemento che dovrebbe facilitare l’accesso e la navigazione.

All’interno Pixel Watch 2 vanta la nuova CPU quad core Qualcomm Snapdragon W5 che promette “prestazioni più fluide e potenti”. Insieme al co-processore a basso consumo, la CPU dovrebbe garantire 24 ore di autonomia, anche con il display sempre acceso. La velocità di ricarica è più elevata rispetto al precedente modello ed è possibile porta l’orologio al 50% in 30 minuti.

Dettagli sulla salute

Pixel Watch 2 dispone di tre nuovi sensori che consentono di ottenere informazioni più approfondite sulla propria salute. Google riferisce di un algoritmo di frequenza cardiaca AI migliorato; questo, insieme a un nuovo sensore con LED (25 volte più di Pixel Watch) dovrebbe produrre una lettura più accurata.

Secondo Big G è “fino al 40% più preciso” per le attività ad alta frequenza cardiaca, come l’HIIT, lo spinning e il canottaggio. Google promette letture più precise anche per altri parametri: dalle calorie bruciate, ai minuti in zona attiva, fino al Livello di Recupero Giornaliero.

La unzione Body Response di Fitbit è stata portata in Pixel Watch 2, grazie a un sensore di attività elettrodermica continua (cEDA). Questo sensore è in grado di individuare possibili segnali di stress utilizzando un algoritmo di apprendimento automatico che incorpora la frequenza cardiaca, la variabilità del numero di battiti al minuto e la temperatura della pelle.

Quando l’algoritmo rileva indicatori fisici di stress positivo e negativo, compresa l’eccitazione, la funzione Body Response invia una notifica. La funzione invita a riflettere su come ci si sente in quel momento o a intraprendere azioni per ridurre lo stress, come la respirazione guidata o una sessione di mindfulness.

Sul versante sonno, un sensore di temperatura cutanea traccia la notte per rivelare informazioni sul sonno e monitorare i cambiamenti. È possibile ottenere informazioni sulla salute e sulla forma fisica usando la voce. Basta chiedere “Come ho dormito ieri sera?” per ottenere il punteggio giornaliero di sonno o la media settimanale, oppure chiedere di iniziare un allenamento (il nuovo Assistente Google consente di impostare scorciatoie per le richieste più utilizzate).

Strumenti di fitness migliorati

Allenarsi con Pixel Watch 2 è più facile. Le nuove funzioni Heart Rate Zone Coaching e Pace Training possono aiutare a mantenere gli obiettivi di allenamento, ad esempio avvisando del cambiamento della zona di frequenza cardiaca durante un allenamento HIIT o offrendo un feedback in tempo reale sugli obiettivi di ritmo durante l’allenamento per la maratona.

Per sette esercizi, tra cui la corsa e il ciclismo all’aperto, sono disponibili promemoria automatici per l’inizio e la fine dell’allenamento, per aiutare a rispettare il programma previsto dall’utente.

Nuove funzioni di sicurezza

Oltre al rilevamento delle cadute e all’SOS di emergenza, introdotti per la prima volta su Pixel Watch, Pixel Watch 2 è dotato di funzioni di sicurezza proattive di Pixel come ID medico, Condivisione delle emergenze e Controllo di sicurezza. Queste funzioni possono aiutare a ricevere assistenza anche se non si ha con sé il telefono.

Safety Check aiuta a garantire che i nostri cari sappiano cosa stiamo facendo, da una passeggiata notturna a una corsa mattutina. Per avviare un Safety Check, si apre l’app Sicurezza personale sull’orologio, si sceglie un’attività e imposta un timer per l’arrivo previsto a destinazione.

È possibile selezionare fino a 15 contatti di emergenza a cui inviare un messaggio per avvisarli che si è avviato un Controllo di sicurezza per una determinata attività. Se non è possibile dare la conferma una volta scaduto il timer, i contatti di emergenza riceveranno un altro messaggio che li avvisa e condivide la posizione attuale su Google Maps. In questo modo, i nostri cari avranno le informazioni necessarie per mettersi in contatto con l’utente o con i servizi di emergenza.

È inoltre possibile abilitare le Info mediche per visualizzarle sull’orologio quando è bloccato, o condividerle con i soccorritori durante una chiamata per indicare importanti informazioni mediche come allergie, gruppo sanguigno e patologie preesistenti. Come ulteriore precauzione, è possibile aggiungere il Medical ID Tag al cinturino dell’orologio, in modo che i servizi di emergenza sappiano che ci sono informazioni importanti da controllare sull’orologio.

Per gli utenti di Pixel Watch 2 abilitati alla rete LTE (con Fitbit Premium), Safety Signal consente di utilizzare funzioni come Safety Check e Emergency Location Sharing anche se non si è ancora connessi a un operatore.

In Pixel Watch 2 tutte le funzioni di WearOS 4 e nuove app

Pixel Watch 2 è indicato come l’unico smartwatch con tutte le funzionalità di Wear OS 4. Notifiche “intelligenti” mostrano immagini e GIF in anteprima e consentono di avviare una chiamata, un messaggio o ottenere indicazioni stradali con un tocco dalla schermata delle notifiche. Migliora anche l’accessibilità e la personalizzazione, con funzioni come il testo in grassetto e un migliore text-to-speech per la lettura dello schermo.

Le nuove app Gmail e Google Calendar, permettono di accettare o rifiutare eventi, recuperare la posta in arrivo e chattare con qualcuno direttamente dal polso. Sono stati apportati miglioramenti anche alle app esistenti: è possibile ascoltare i podcast su YouTube Music e controllare le informazioni sui luoghi vicini in Google Maps; sono state aggiunte app a Wear OS, tra cui AllTrails, Audible e WhatsApp.

Abbinamento con l’app Fitbit e altri dispositivi Pixel

Con Pixel Watch 2 si hanno a disposizione sei mesi di Fitbit Premium, con accesso a strument come Daily Readiness Score e il Profilo del sonno, una libreria di contenuti per il fitness e il benessere e approfondimenti personalizzati sulla salute.

Pxxel Watch 2 si abbina anche agli altri dispositivi Pixel; è possibile passare l’audio dall’orologio alle cuffie e ritrovare lo smartphone con “Trova il mio telefono”. Con Automatic Call Screener for Dialer su Wear OS, in arrivo nel corso dell’anno sul Pixel Watch 2, l’Assistente Google può anche esaminare le chiamate sconosciute da un telefono Pixel e mostrare le trascrizioni direttamente al polso.

Pixel Watch 2, personalizzazione e prezzo

È possibile scegliere tra di sei nuove famiglie di quadranti, che vanno dal semplice e sottile all’espressivo e colorato e in arrivo su Google Store sono previsti nuovi cinturini. Pixel Watch 2 arriva il 12 ottobre in versione WiFi è disponibile a partire da 399 euro: si può preordinare da questa pagina negozio Google su Amazon.