Smatree A90, la custodia modulare per gli accessori tech

Cavi cavetti schedine mouse pennini caricatori e chi-più-ne-ha-più-ne-metta: quando gli accessori si cominciano ad accumulare può essere un problema trovare il posto dove metterli, specialmente in vista di poterli ritrovare al momento giusto, senza considerare che se si deve andare in ufficio o si deve partire per un viaggio, oltre all’ordine c’è bisogno di un modo per trasportarli in sicurezza. A queste esigenze risponde Smatree A90, una custodia robusta ma leggera, disponibile da questa pagina di Amazon, che permette di stipare al suo interno questi piccoli oggetti con un certo criterio proteggendoli al contempo da urti, graffi e possibili piegamenti.

Si tratta di un astuccio delle dimensioni di circa 21 x 14 x 6 centimetri costruito in EVA (Etilene Vinil Acetato), un materiale plastico a base polietilene che mantiene una certa rigidità pur risultando leggero e anti-urto. La struttura del coperchio è realizzata con un sistema di imbottitura a nido d’ape per far sì che il contenuto non subìsca danneggiamenti in caso dovesse essere schiacciato da un peso, mentre l’interno è rivestito in un morbido tessuto antigraffio per evitare che gli oggetti possano rovinarsi a seguito di un eventuale sfregamento.

La parte interna può essere gestita in base alle necessità, spostando o rimuovendo i due divisori che permettono così di avere un unico ampio scompartimento oppure due o tre per separare più oggetti di dimensioni ridotte. In base alle misure dell’astuccio e a questa possibilità ciò significa che è ad esempio possibile riporre al suo interno un mouse come il Magic Mouse di Apple, un caricatore e un cavo arrotolato, completamente separati tra loro. Oppure, togliendo i divisori, può entrarci anche un disco esterno di dimensioni generose.

Sul coperchio è presente un separatore che copre e protegge due taschini dove è ad esempio possibile riporre delle schede di memoria o delle schede telefoniche, cavetti corti e altri oggetti di piccole dimensioni, mentre sulla parte superiore è presente un elastico per bloccare al suo interno una penna, o volendo anche Apple Pencil. L’apertura e la chiusura sono gestiti da una doppia cerniera lampo YKK, mentre per il trasporto è presente un laccio da polso removibile tramite un piccolo moschettone.

Smatree A90 insomma è un pratico porta-accessori tecnologici che al momento può essere comprato direttamente su Amazon a 26,99 euro.