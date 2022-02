Solo 10 € Windows 10 e 22 € Microsoft Office, licenze a vita: risparmia il 91% nei saldi di febbraio

Su VIPKeySale sono disponibili le super offerte di fine Febbraio, con sconti fino al 91% su tantissimi software, come ad esempio la licenza di Windows 10 PRO, che vi ricordiamo vi permette di effettuare l’aggiornamento gratuito a Windows 11 nel momento in cui questo sarà disponibile, a soli 10€.

Come sempre parliamo di una licenza lifetime per la quale VIPKeySale vi garantisce un periodo di 30 giorni dalla data di acquisto per avere una licenza sostitutiva in caso di qualsiasi problema. Confermate anche le ottime offerte sui pacchetti Office che, nella sua versione 2016, potete acquistare ad appena 22€, grazie ai super sconti fino al 91%.

Ecco le offerte su Windows e Office di VIPKeySale disponibili con il codice sconto MAC.

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice MAC nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”. Vedrete lo sconto applicato.

Una volta conclusa la procedura di acquisto riceverete il codice della vostra licenza da attivare.

Come attivare la licenza di Windows 10:

Per attivare la licenza di Windows 10 vi basterà andare nella “Impostazioni” di Windows e nella scheda “Attivazione” cliccare sul pulsante “Cambia codice product key”. Vi si aprirà una finestra in cui inserire il codice di attivazione di Windows che avete appena acquistato.