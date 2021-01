Solo 30 € la Xiaomi Mi Home, evoluta videocamera Wi-Fi di sicurezza, per una casa più sicura

Offerta da non perdere per la Xiaomi Mi Home, video-fotocamera wireless di sicurezza con campo di visione a 360° con visione notturna in sconto a 30 euro circa grazie al coupon O5E391D1A7D53000.

La Xiaomi Mi Home ha un risoluzione a 1080P ed è dotata di obiettivo con apertura F/2.1 per massimizzare la luminosità delle riprese. Include anche un sensore ad infrarossi che permette una visione anche al buio in due colori.

La webcam ha un guscio antiurto ed include all’interno un silenzioso doppio motore, che consente una rotazione orizzontale di 360° e in verticale fino a 96°, per consentire un ampio raggio di ripresa nell’ambiente all’interno del quale verrà posizionata.

La Xiaomi Mi Home include un tecnologia di encoding video avanzato H.264 che garantisce uno streaming più fluido e riduce la larghezza di banda senza compromessi sul dettaglio. Questa tipologia di encoding è in grado di mantenere la stessa qualità video pur utilizzando il metà della memoria.

La videocamere include anche una tecnologia di rilevazione del movimento istantanea guidata da algoritmi di intelligenza artificiali, capaci di intercettare soggetti che transitano nello spazio di visione.

Fra le altre caratteristiche è disponibile il talkback, che permette di comunicare attraverso il dispositivo, il supporto a reti NAS e a schede SD e la compatibilità con Google Assistant ed Amazon Alexa. Ovviamente non può mancare la app dedicata per il controllo da smartphone.

La videocamera Xiaomi Mi Home si acquista a poco più di 30 euro cliccando su questo link diretto ed applicando il coupon O5E391D1A7D53000 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.