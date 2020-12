Solo 46 € lo Xiaomi MITU, il mini drone da regalare a Natale in sconto con coupon

Xiaomi MITU è l’idea regalo che stavate aspettando, ancor di più oggi che grazie ad un codice sconto lo si acquista al prezzo più basso di sempre. Si tratta della risposta del colosso cinese al Tello, mini drone realizzato da Ryze in collaborazione con DJI.

Sta nel palmo della mano, ma ha dalla sua caratteristiche particolarmente interessanti: oltre a potersi controllare con lo smartphone, è possibile anche prenderne il controllo grazie al controller fisico Xiaomi, simile in tutto e per tutto ad un pad PS4 o Xbox. Su GearBest si acquista a 46 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Il drone ha nelle dimensioni la sua caratteristica di maggior pregio. Misura appena 10 cm circa, ma nonostante la stazza non rinuncia ad una camera 720P HD per registrare video, e scattare foto. Peraltro, quando si controlla il drone con lo smartphone è possibile ottenere il flusso video in tempo reale proprio sul display dello smartphone.

Il mini drone, che pur sembra un giocattolo, in realtà presenta funzioni che spesso sono associate a droni di fascia più alta, come quella che gli consente di mantenere una determinata altitudine in automatico. Ancora, offre la possibilità di essere pilotato in Headless Mode, ossia far in modo che comandi rispondano sempre nel giusto verso, quale che sia l’orientamento in aria del drone.

E’ dotato di G-sensor Mode, permettendo di controllare il drone semplicemente inclinando lo smartphone: peraltro, MITU è in grado di eseguire trick a mezz’aria, come una giravolta di 360 gradi.

MITU permette anche di battagliare contro un altro drone simile, grazie ai sensori infrarosso di cui è dotato. Ad alimentarlo una piccola batteria da 920mAh LiPo, che si ricarica in appena 60 minuti e consente un volo di 9/10 minuti, grazie al peso irrisorio di appena 90 grammi.

Xiaomi MITU si acquista su GearBest al prezzo di 46,19 euro seguendo questo link diretto e applicando il codice sconto O5A9A54820912001.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.