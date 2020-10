Solo 499 € Xiaomi Mi 10T: spese di spedizione gratis e Xiaomi Mi Band 5 in regalo

Xiaomi rilascia il nuovo smartphone Xiaomi Mi 10T, già disponibile all’acquisto in offerta a 499 euro e con spese di spedizione gratis. Clicca qui per acquistarlo.

Caratterizzato dalla presenza di alcune specifiche esclusive dei top di gamma, si parte da uno schermo schermo LCD da 6,67” con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di ben 144Hz, una specifica finora vista esclusivamente su un numero limitato di terminali dedicati ai videogiochi.

Spicca anche la presenza di una super batteria da ben 5.000 mAh, una capacità superiore a gran parte dei terminali in circolazione, una componente che però ha obbligato i progettisti a qualche compromesso su spessore e peso.

Infatti Xiaomi Mi 10T misura 16,50 x 7,65 x 0,93 cm, risultando così leggermente più spesso del precedente Mi 10: il peso del dispositivo è di 218 grammi, quindi non un peso piuma ma nemmeno troppo pesante. La batteria può essere caricata velocemente grazie all’alimentatore da 33W incluso nella confezione.

Il grande comparto fotografico sul retro è ben visibile, con un sensore principale di 64 MP megapixel, include una fotocamera ultra wide da 13MP e un sensore macro da 5M. La selfie camera frontale, con foro nel display, è da 20 megapixel.

Per contenere il prezzo e assicurare prestazioni elevate Xiaomi Mi 10T sfrutta il processore Qualcomm Snapdragon 865 con connettività 5G, 6 GB di memoria RAM e a scelta le versioni con archiviazione da 128GB oppure 256GB.

Al momento potete acquistare Xiaomi Mi 10T a 499 euro, con spese di spedizione gratis verso l’Italia. Per i primi 500 ordini, inoltre, una Xiaomi Mi Band 5 in regalo. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.