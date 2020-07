Solo 8.99 euro la mini lampada UVC portatile per sterilizzare superfici e oggetti al volo

Super offerta per la mini lampada UVC Brelong, capace di sterilizzare e igienizzare comodamente accessori e superficie, in vendita a soli 8.99 euro grazie al coupon BREUVLAMP.

Sfruttando i raggi UVC questa piccola lampada garantisce l’eliminazione di batteri, virus ed altri agenti patogeni dalle superfici, sterilizzando e igienizzando dispositivi, accessori ed altri dispositivi.

Adatta per casa, l’ufficio, per viaggi di lavoro o di piacere, le sue dimensioni super compatte la rendono tascabile, facile da trasportare per un utilizzo comodo e pratico grazie al design conchiglia.

Il funzionamento è molto semplice, basta premere il pulsante di accensione per accendere la lampada e iniziare a sterilizzare le superfici desiderate irradiandole con i raggi UVC mantenendo la sorgente luminosa rivolta verso il basso.

Incluso un interruttore di sicurezza automatico incorporato: quando la lampada è rivolta verso l’alto viene spenta.

La lampada Brelong può funzionare direttamente attraverso un cavetto USB (particolarmente utile nel caso si voglia sterilizzare per esempio la tastiera del computer o il mouse) o può essere alimentata con 4 batterie AAA per il massimo della portabilità.

La lampada può essere acquistata a soli 8.99 euro cliccando su questo link diretto ed applicando il coupon BREUVLAMP.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.