Aspirapolvere automatico Ecovacs Deebot OZMO T8, sconto coupon a 387€ (invece che 549,99€)

Se volete comprare un ottimo aspirapolvere automatico non fatevi sfuggire lo sconto 387 euro sull’Ecovacs Deebot OZMO T8, il cui risparmio si ottiene attivando la casella promozionale in fase di acquisto su Amazon.

Si tratta di un aspirapolvere automatico con funzione lavapavimenti integrata non molto diverso dai migliori che abbiamo promosso di recente. E’ dotato di funzione di mappatura multi-piano della casa, il che rende la pulizia molto più rapida ed efficiente. Si può controllare anche tramite comandi vocali attraverso Alexa e Google e offre tre diversi livelli di aspirazione che si attivano automaticamente in base alla quantità di sporco rilevato sul momento.

Come altri ritorna automaticamente alla base di ricarica al termine della pulizia o quando la batteria è scarica, in quel caso riprendendo da dove ha lasciato non appena ha recuperato sufficiente energia. Tramite l’app si può scegliere l’ordine di pulizia delle stanze, escluderne alcune o introdurre barriere virtuali in punti specifici, favorirne altre con una doppia pulizia, e nel caso di utilizzo abbinato della funzione lavapavimenti è possibile regolare la quantità di acqua erogata.

I suoi sensori laser D-ToF gli consentono di rilevare la presenza di cavi, piccoli giocattoli, libri, gambe sottili dei mobili e tutti quegli altri oggetti che potrebbero finire aspirati o rovinati dalla pulizia, aggirandoli. La batteria gli consente di pulire per tre ore consecutive, coprendo una superficie di circa trecento metri quadrati, mentre il serbatoio è da 240 millilitri e può coprire una superficie di oltre 200 metri quadrati.

Se volete comprarlo, come dicevamo al momento è attiva un’offerta giornaliera su Amazon che consente di risparmiare in maniera consistente. Anziché pagarlo 549 euro, grazie ad uno sconto Amazon e ad un altro che si attiva cliccando la casella promozionale prima di aggiungerlo nel carrello, si potrà acquistare per 387,98 euro e la spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo