iPhone cresce del 63% nel mercato in calo del sudest asiatico

Come da tradizione per il mese di settembre i costruttori si sono preparati con spedizioni e magazzini forniti, ma quest’anno la crisi ha colpito anche gli smartphone: nel sudest asiatico le spedizioni di smartphone sono diminuite del 10% nel terzo trimestre 2022, invece è in controtendenza iPhone che segna una crescita del 63% anno su anno.

Anche se con percentuali diverse questo andamento è già stato rilevato anche in USA, in Europa e in Cina. L’aumento di materie prime ed energia, inflazione, oltre alle incertezze per guerra ed economia, hanno ridotto le spese non necessarie per le fasce di reddito inferiori.

Questo emerge chiaramente nelle spedizioni di smartphone per fasce di prezzo come rileva Counterpoint. Durante il terzo trimestre 2022 nei mercati principali del sudest asiatico, quindi Indonesia, Tailandia, Filippine e Vietnam, i terminali più economici da 200 dollari o prezzi inferiori segnano un calo del 24%. Viceversa gli smartphone di fascia premium con prezzo da 400 dollari o superiore registrano un aumento del 29%.

Anche nel terzo trimestre del 2022 ci sono stati alcuni successi e fallimenti a livello di marchio. Mentre le spedizioni di Samsung sono diminuite del 13% su base annua, le spedizioni di Apple sono aumentate del 63% su base annua in tutti i paesi chiave del sudest asiatico. Gli analisti prevedono che la situazione per vendite e spedizioni di smartphone dovrebbe migliorare lievemente nel trimestre in corso grazie alla stagione degli sconti e dei regali di Natale.

L’adozione di terminali 5G in questa area varia in base all diffusione della copertura, più rapida in Tailandia e filippine, invece con progressi lenti come Indonesia e Vietnam.

Purtroppo sembra che Apple non potrà soddisfare l'intera domanda di iPhone 14 Pro a causa di chiusure e blocchi per covid nella più grande fabbrica di iPhone al mondo.