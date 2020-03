Oltre il bong! SonorOS aggiunge nuove voci al vostro Mac

Se non vi basta la possibilità di ridare voce al “Bong” di avvio del vostro MacBook Sonoros è un programma di Ettoresoftware che è in grado di animare il vostro Mac (fisso o portatile) e di renderlo più comunicativo. A segnalarcelo è un utente entusiasta, Alessandro Meacci che ci scrive della sua scoperta.

“Fin dalla mia infanzia, la musica è stata mia fedele compagna: iniziai da piccolo a studiare pianoforte e, nonostante la vita mi abbia portato a svolgere tutt’altro rispetto ai miei sogni iniziali, ho continuato a coltivare l’amore per la musica in più modi e maniere.

Come mai questa mia premessa? Perché da quando ho iniziato ad utilizzare il Mac (non saprei dire da quanto se non “da mooolto tempo”) ho sempre un po’ sofferto del suo “mutismo” fino al 2014, anno in cui scoprì “Sounds4Fun”. Finalmente il mio Mac aveva una “voce”, una sua personalità. Questa app dava la possibilità di associare suoni ad eventi. Così, nel tempo, ho preferito rinunciare agli ultimi sistemi operativi rilasciati dalla Apple invece di perdere quella caratteristica che differenziava il mio Mac da tutti gli altri: la sua personalità, ovvero la mia, data da quei suoni da me scelti che mi avvisavano di errori piuttosto che procedure eseguite correttamente, insomma, da tutta una serie di avvisi a cui mi ero profondamente affezionato ed a cui il mio orecchio si era abituato.

Adesso, finalmente, anch’io ho potuto aggiornare il mio Mac all’ultimo sistema operativo rilasciato dalla Apple: Catalina. Perché? Semplice: la “Ettoresoftware” ha sviluppato il successore di Sounds4Fun: sonorOS

Come riportato sul sito della softwarehouse “sonorOS è Sounds4Fun rinato ed evoluto … È un’app a 64-bit compatibile da macOS 10.14 Mojave e successive versioni “(Catalina inclusa).

Ha una grafica accattivante (prevede il Dark mode), un menù di configurazione semplice ed intuitivo.

Con sonorOS è possibile assegnare suoni fino a 36 eventi di sistema macOS più comuni. Sarà sufficiente selezionare il file audio .m4a, .mp3, .wav o .aif scelto ed associarlo ad un evento in sonorOS.

Ecco la lista degli eventi a cui è possibile associare i suoni

Un suono di allerta in arrivo

La batteria necessita di ricarica

L’orologio segna: 00

L’orologio suona l’ora

L’orologio segna :15

L’orologio segna: :30

L’orologio segna: :45

Il download di Safari inizia

Il download di Safari termina

Collegate il MacBook alla rete

Scollegate il MacBook alla rete

Aprite un menu

Uscite da un menu

Premete SHIFT

Rilasciate SHIFT

Premete CAPSLOCK

Rilasciate CAPSLOCK

Trascinate il mouse

Cliccate sul mouse

Il bottone del mouse viene rilasciato

Il mac si sveglia

Il mac va in pausa

Lancio di una applicazione

Uscita da una applicazione

Una applicazione si attiva/disattiva

Una applicazione viene nascosta/mostrata

Premete il tasto fn

Rilasciate il tasto fn

Premete ctrl

Rilasciate ctrl

Premete s alt/option

Rilasciate alt/option

Premete cmd/command

Rilasciate cmd/command

sonorOS si avvia

Uscite da sonorOS

Come già detto, oltre a dare una “personalità” al nostro Mac, sonorOS può essere utilizzato anche per fornirci utili segnali audio al verificarsi di eventi importanti che possono accadere ad esempio quando ci allontaniamo dal nostro fedele MacBook: “Perché non impostare sonorOS in modo da avvisare che il tuo MacBook deve essere ricaricato quando il livello della batteria scende al di sotto del 10%? O che ne dici di dirgli di riprodurre un suono per avvisarti non appena Safari completa finalmente quel lungo download …?”

Si possono creare tutti i profili audio che si desidera, passando da uno all’altro in base al nostro umore ed ottenere quei suoni futuristici che spesso sentiamo riprodotti dai computer nei film.

Insomma: il Mac è muto? Nuova vita al Mac!”

Sonoros si puo scaricare per 8,99 € da Mac App Store partendo da questa pagina.