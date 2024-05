Sonos sconta fino al 34% speaker, soundbar e sub wireless in attesa di ACE

Pubblicità

Trovate il marchio Sonos da diversi giorni nelle news di tecnologia da una parte per la sua App rinnovata che sta dando qualche grattacapo ai vecchi utenti ma che l’azienda assicura sarà pienamente funzionante in pochi giorni e dall’altra per l’arrivo a breve delle cuffie Sonos Ace che abbiamo potuto provare in anteprima e che stiamo testando in questi giorni per l’uscita del 5 Giugno.

Come sapete le nuove Sonos Ace avranno la caratteristica unica di collegarsi da subito alla Soundbar ARC via Wi-Fi per ricevere audio spaziale, surround e “orientato” dalle sorgenti TV mentre le altre soundbar (Beam 1 e 2 e Ray) potranno farlo a breve.

In queste ore Sonos sta proponendo su Amazon un forte sconto su molti prodotti della sua gamma di speaker wireless che possono essere collegati in configurazione multiroom e possono creare un sistema audio complesso anche per l’home Teather. Diversi di questi sono dotati di connettività Airplay 2 per il collegamento diretto ad iPhone. Attenzione però… si tratta di offerte fino ad esaurimento scorte e si vi siete decisi ad acquistarli fatelo subito!

Inoltre se volete costruire una coppia stereo per l’ascolto della musica dei canali surround o volete attrezzare una o più stanze ci sono ulteriori sconti del 10% per acquisti multipli dello stesso dispositivo.

Tra i tanti modelli in offerta trovate il potente speaker da esterno da usare anche a bordo piscina: si tratta di Sonos Move 2, con Bluetooth, Wi-Fi e sistema Trueplay in grado di adattare l’equalizzazione automaticamente all’ambiente grazie ai microfoni incorporati.

Sono in offerta anche i recentissimi Era 100 ed Era 300 che possono funzionare sia da speaker singoli (hanno un doppio tweeter) che in coppia sia come sistema stereo wireless che come diffusori surround e sono acquistabili con l’ulteriore sconto citato prima.

Si passa poi alle due soundbar con Dolby Atmos: Sonos Beam 2 e la potentissima Sonos ARC disponibili sia in versione bianca che nera a cui si può aggiungere il Sonos Sub originale di Sonos per il massimo della risposta sulle basse frequenze.

In offerta c’è anche la soundbar di ingresso per il mondo Sonos, il modello Sonos Ray che si può collegare direttamente all’uscita ottica del TV ed è adatta agli schermi più piccoli o ad equipaggiare una postazione con monitor o con una console da gioco anche in abbinamento ad altri speaker per surround. Lo sconto è del 34% per la versione nera facilmente abbinabile ad un TV anche mediante delle staffe. Funzionerà in futuro da sorgente Wi-Fi per le nuove cuffie Sonos ACE ed è anche un ottimo sistema da abbinare ad un desktop o una console.

Trovate tantissime informazioni sui prodotti Sonos comprese le nostre approfondite recensioni nella sezione Sonos di Macitynet.it.

Qui sotto invece abbiamo raccolto una parte delle offerte attualmente disponibili su Amazon: trovate ulteriori varianti di colore direttamente a partire dal negozio online.

A 196,54 € invece di 299,00 € | sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 439,00 € invece di 549,00 € | sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 799,99 € invece di 999,00 € | sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 219,00 € invece di 279,00 € | sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 399,00 € invece di 499,00 € | sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 484,82 € invece di 499,00 € | sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 369,00 € invece di 499,00 € | sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 719,00 € invece di 899,00 € | sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

Tutte informazioni e recensioni dei prodotti Sonos sono nella sezione dedicata di Macitynet.it.