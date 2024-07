Sonos, il CEO chiede scusa agli utenti per i problemi dell’App e rilancia

Pubblicità

Tanti tra gli utenti di un sistema Sonos che hanno aggiornato il software per iPhone e Android alla nuova versione dal 7 maggio hanno riscontrato problemi di collegamento, aggiornamento e la sparizione di alcune funzionalità che per molti erano basilari come l’accesso alle librerie locali.

La protesta nei forum, nei gruppi Facebook e nelle comunità è montata nel corso delle settimane e le voci dei più pazienti e di coloro che non avevano avuto problemi sono state coperte dalle proteste di chi si aspettava una reazione più pronta ai bug della nuova App e il ritorno veloce delle funzionalità perdute.

In realtà Sonos non ha mai smesso di aggiornare la nuova App ma la comunicazione con gli utenti è stata per molti versi carente tanto da avere influito, a detta di molti, anche sulla quotazione del titolo in borsa.

Finalmente dopo tanta attesa Sonos ha pubblicato una lettera di scuse del suo CEO in cui offre spiegazioni ed una tabella di marcia aggiornata che dovrebbe portare la nuova App almeno alle caratteristiche della precedente con delle fondamenta software più solide e sicure. Molti infatti dei problemi degli utenti e delle caratteristiche momentaneamente perdute sembra derivino dalla necessità delle nuova app di utilizzare protocolli meno critici e più moderni dell’accesso ai server, ai nas e alla reti wi-fi casalinghe.

Diversi utenti Sonos, in attesa che i problemi venissero risolti hanno utilizzato software di terzi come SonoPhone che tra l’altro permette la convivenza di dispositivi della serie S1 (i più “antichi” dell’azienda con un software non aggiornabile) con quelli più recenti della serie S2 ma ovviamente ci aspetta che il software ufficiale abbia la stabilità di un prodotto creato da una azienda di alto livello senza essere sostituito e surclassato da una App a pagamento di un piccolo sviluppatore. Altra soluzione praticata con successo è stata in queste settimane quella dell’aggiornamento dei propri NAS a versioni pià sicure o il passaggio ad un router Wi-Fi più moderno oppure accedendo al sito web in italiano navigabile da Mac, PC o altro sistema con un browser.

Ovviamente il software di Sonos rispetta tutti i più moderni criteri di interfaccia a di costruzione dell’accesso ai dati (tra l’altro la versione Web “universale” per qualsiasi piattaforma ha una fantastica versatilità) ma la stabilità e la facilità di aggiornamento e di gestione di sistemi pure complessi deve essere la caratteristica fondamentale di un prodotto industriale.

Ecco dunque come Patrick Spence, CEO di Sonos si rivolge ai suoi utenti e come l’app ufficiale verrà aggiornata nei prossimi mesi con un processo lungo ma, si spera per Sonos, in grado di accontentare chi è rimasto deluso in queste settimane.

“Sappiamo che troppi di voi hanno riscontrato problemi significativi con la nostra nuova app lanciata il 7 maggio e voglio iniziare scusandomi personalmente per avervi delusi. Non c’è un dipendente di Sonos che non sia dispiaciuto per questo e vi assicuro che migliorare l’app per tutti i nostri clienti e partner è stata e continua a essere la nostra priorità numero uno.

Abbiamo sviluppato la nuova app per creare un’esperienza migliore, con la capacità di portare una maggiore innovazione per il futuro e con la consapevolezza che sarebbe migliorata nel tempo. Tuttavia, dal lancio abbiamo riscontrato una serie di problemi. La risoluzione di questi problemi ha ritardato il nostro piano precedente di incorporare rapidamente funzionalità e caratteristiche mancanti.

Dal 7 maggio, abbiamo rilasciato nuovi aggiornamenti software circa ogni due settimane, ognuno dei quali apporta miglioramenti significativi aggiungendo funzionalità e correggendo bug. Potete consultare le note di rilascio per gli aggiornamenti software Sonos per informazioni dettagliate su ciò che è stato rilasciato fino a oggi.

Sebbene questi aggiornamenti software abbiano consentito alla maggior parte dei nostri clienti di avere un’esperienza solida utilizzando l’app Sonos, c’è ancora molto lavoro da fare. Abbiamo dato priorità ai seguenti miglioramenti nella nostra prossima fase di aggiornamenti software:

Luglio e agosto:

Miglioramento della stabilità quando si aggiungono nuovi prodotti

Implementazione della configurazione, della navigazione, della ricerca e della riproduzione della libreria musicale

Agosto e settembre:

Miglioramento della reattività del volume

Miglioramenti dell’interfaccia utente in base al feedback dei clienti

Miglioramento della stabilità generale del sistema e della gestione degli errori

Settembre:

Settembre: Miglioramento della coerenza e dell’affidabilità degli allarmi

Settembre e ottobre:

Ripristino della modalità di modifica per le playlist e la coda

Miglioramento della funzionalità nelle impostazioni

Prevediamo di continuare a rilasciare nuovi aggiornamenti software con cadenza quindicinale. Con ogni rilascio, condivideremo note dettagliate su ciò che abbiamo affrontato e su cosa stiamo lavorando in seguito nella nostra community.

Apprezziamo profondamente la vostra pazienza mentre affrontiamo questi problemi. Sappiamo di avere del lavoro da fare per riconquistare la vostra fiducia e stiamo lavorando duramente per riuscirci. Sono sempre aperto al tuo feedback, puoi contattarmi via email all’indirizzo [email protected].

Cordiali saluti, Patrick Spence.”