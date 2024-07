Sony ULT TOWER 10 è su Amazon, il top per organizzare il karaoke

Pubblicità

Presentato già diverse settimane addietro, ULT Tower 10 è l’altoparlante formato gigante, dal peso di ben 64 kg, che certamente è studiato per animare le feste e i party più impegnativi e affollati. Arriva su Amazon al prezzo di 1199 euro, con un suono omnidirezionale e oltre a 34 diverse zone di luci a LED.

E’ sicuramente il tipo di altoparlante che si potrebbe trovare in un locale, ma può anche diventare il pezzo forte di un setup DJ mobile di alto livello, per ravvivare una festa o un qualsiasi evento. Offre un suono e un’illuminazione a 360 gradi, oltre a un equalizzatore a 7 bande, che consente di personalizzare ulteriormente l’esperienza d’ascolto.

L’ULT Tower 10 non è certamente adatto a tutti, anche per via del prezzo, che certamente è proporzionale alla impressionante potenza sonora che farò certamente vibrare il pavimento, proponendo un suono profondo e intenso.

Dispone di un altoparlante X-Balanced, abbinato a due potenti speaker, che offre una potenza sonora di fascia alta, grazie a quattro tweeter che diffondono il suono a 360 gradi.

La presenza delle modalità ULT fa sì che grazie alla pressione di un solo pulsante si possa attivare la modalità Deep Bass, che intensifica le frequenze basse, mentre Attack Bass aumenta la pressione sonora e l’energia.

Inoltre, grazie all’ottimizzazione del campo sonoro, l’audio si regolerà automaticamente per mantenere chiarezza e dettagli anche in ambienti rumorosi. In ultimo, non per importanza, l’altoparlante è dotato di luci multicolore a 360 gradi che si sincronizzano automaticamente con la musica e che possono essere gestite tramite il pannello touch o l’app Sony Music Centre.

Al momento in cui scriviamo ULT TOWER 10 è disponibile su Amazon al prezzo di 1199 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Sto caricando altre schede...