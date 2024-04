ULT Power Sound è il marchio Sony per bassi spacca cranio

Sony ha deciso di cambiare rotta nella sua strategia che ruota attorno a cuffie ed altoparlanti: dopo tanti anni in cui l’azienda si è affidata a propri marchi collaudati, ha deciso di presentare il nuovo marchio, ULT Power Sound. Sono già quattro i nuovi prodotti appartenenti a questa nuova serie di accessori: tre altoparlanti e un paio di cuffie.

I dispositivi della serie hanno nomi piuttosto semplici, rispetto al codice dei precedenti prodotti. Questa volta prenderanno il nome di ULT Tower 10, ULT Field 7 e ULT Field 1, oltre a ULT Wear. A giudicare dalle descrizioni Sony, questi dispositivi audio ULT possono definirsi come incentrati sulla modalità Extra Base di Sony, per bassi potenti.

ULT Tower 10

ULT Tower 10 è un altoparlante formato gigante, dal peso di ben 64 kg, che certamente è studiato per animare le feste e i party più impegnativi e affollati, con un prezzo di listino di partenza di 1.199 dollari, circa 1.120 euro. Offrirà suono omnidirezionale, oltre a 34 diverse zone di luci a LED.

ULT Filed 7

Ad affiancare ULT Tower 10 vi sarà anche ULT Filed 7, un altoparlante Bluetooth più piccolo, dal listino di 500 dollari, che andrà a sostituire l’attuale modello SRS-XG500.

Offrirà fino a 30 ore di autonomia, oppure 25 ore nel caso in cui venga abilitata l’illuminazione a LED. E’ classificato come IP67, quindi gode di certificazione per la resistenza contro acqua e polvere. Sony, inoltre, afferma che l’altoparlante offre un design antiruggine.

ULT Field 1

L’ultimo degli altoparlanti della linea ULT è File 1. Il più piccolo della serie, sarà disponibile nelle colorazioni nero, grigio, verde e arancione. Ha un design particolarmente compatto: sarà interessante provarlo sul campo per verificare se e come gli ingegneri Sony siano riusciti a spremere bassi potenti nonostante le dimensioni contenute.

L’autonomia è di 12 ore e sarà possibile utilizzarlo come vivavoce per le conversazioni hands free. In confezione sarà inclusa anche una cinghia per poterlo trasportare attaccandolo a una borsa.

ULT Wear

Oltre ai tre altoparlanti, Sony presenta anche ULT Wear, le cuffie over the ear che andranno a sostituire le attuali WH-XB910. Il prezzo di listino parte da 199,99 dollari e ottiene diverse funzionalità riprese dalla serie WH1000XM5.

Ed infatti, queste ULT Wear sono dotate del migliore supporto ANC di Sony e supportano bassi particolarmente pronunciati, in particolare con le modalità ULT1 e ULT2. Tutti i prodotti della linea ULT di Sony arriveranno sul mercato entro questa primavera.

