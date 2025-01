Il sosia del Galaxy Watch 7 Ultra di Samsung a soli 21 €

Pubblicità

Vi piace il Galaxy Watch 7 Ultra ma non volete spendere così tanto per uno smartwatch? sappiate che potete ottenere comunque le funzioni base di questi dispositivi senza rinunciare all’estetica dell’orologio di Samsung approfittando dell’offerta in corso su quello che potremmo definire un suo ottimo sosia.

Monta uno schermo da 1,43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel ed è compatibile con Android 5.0 o superiore e iOS 10.0 o successivi, quindi si integra facilmente con la maggior parte degli smartphone attualmente in circolazione.

Vi si connette tramite Bluetooth per permettere così di ricevere chiamate direttamente al polso, gestire la musica, e persino pagare nei negozi con Alipay.

Ovviamente c’è la ricarica wireless e offre diverse funzioni legate alla salute tra cui la misurazione della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna, della ossigenazione del sangue e il monitoraggio del sonno.

C’è anche il pedometro per la rilevazione della distanza percorsa e delle calorie bruciate.

Ottima poi la presenza di una funzione SOS da usare in caso di emergenza, mentre il GPS integrato consente di monitorare i percorsi in tempo reale durante le attività all’aperto. Offre anche la possibilità di trovare il telefono o il braccialetto stesso tramite apposita funzione.

Infine la batteria è da 400 mAh e promette fino a 5-7 giorni di utilizzo continuo e 30 giorni in standby con una sola carica.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 88 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 76% andando a spendere intorno ai 21 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

