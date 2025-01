Segway Xyber e Xafari sono e-bike che si credono moto

Pubblicità

Non manca la mobilità sostenibile al CES 2025, dove Segway, marchio apripista nel settore della micromobilità, ha presentato le sue prime e-bike, la Xyber e la Xafari. Si tratta del primo passo nella mobilità elettrica a due ruote del brand, con l’obiettivo di combinare tecnologia avanzata, prestazioni e accessibilità.

La Segway Xyber si distingue come una e-bike progettata per prestazioni di alto livello, con un motore diretto da 6.000 Watt e una coppia di 175 Nm. Questa configurazione consente un’accelerazione rapida, passando da 0 a 20 miglia orarie in soli 2,7 secondi. L’autonomia è garantita dalla configurazione a doppia batteria da 2.880 Wh, che permette di coprire fino a 180 km con una singola carica.

Il design della Xyber è chiaramente ispirato al mondo delle motociclette, con un telaio in alluminio e sospensioni idrauliche sia anteriori che posteriori, offrendo comfort e controllo su diversi tipi di terreno. Gli pneumatici multi-superficie e i freni a disco idraulici assicurano una guida sicura, mentre le modalità Eco, Sport e Race offrono opzioni di guida flessibili.

La Xafari, invece, è stata pensata per chi cerca una e-bike versatile e adatta a tutti. Con un telaio step-through dal design moderno e una batteria da 936 Wh, offre un’autonomia fino a 140 km circa. La batteria rimovibile rende la ricarica più pratica, mentre le sospensioni anteriori e posteriori garantiscono una guida confortevole anche su terreni sconnessi.

Gli pneumatici all-terrain, insieme a componenti regolabili come manubrio e sella, la rendono ideale per ciclisti di tutte le età e altezze. Tra le caratteristiche aggiuntive spiccano una porta USB integrata per la ricarica in movimento e un supporto per smartphone, oltre a opzioni di trasporto con borse rigide e morbide.

Entrambe le e-bike sono dotate del sistema Segway Intelligent Ride, un insieme di tecnologie avanzate che include funzioni di sicurezza come il blocco wireless automatico e il tracciamento GPS in tempo reale. Inoltre, l’assistente di pedalata adattivo regola automaticamente la potenza in base al terreno e allo sforzo del ciclista, migliorando l’esperienza di guida.

Non manca neppure un display TFT a colori che fornisce informazioni sulla navigazione e sui parametri del viaggio, mentre il sistema di illuminazione intelligente si adatta automaticamente alle condizioni ambientali.

Disponibili rispettivamente a un prezzo di 2.999,99 dollari per la Xyber (circa 2.900 euro) e 2.399,99 dollari per la Xafari (circa 2300 euro), queste e-bike segnano un passo importante per Segway nel settore della mobilità elettrica.

