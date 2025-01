Da Goodyear i pneumatici intelligenti e connessi al CES 2025

Pubblicità

In occasione del CES 2025 di Las Vegas, Goodyear ha annunciato un significativo avanzamento nell’integrazione di sensori e sistemi predittivi relativi ai pneumatici intelligenti all’interno dei sistemi di sicurezza del veicolo.

L’integrazione della tecnologia denominata SightLine all’interno del sistema di frenata di emergenza autonoma (AEB) di un veicolo, secondo l’azienda statunitense ha dimostrato il potenziale per mitigare gli incidenti, in particolare in condizioni stradali difficili.

Basandosi sull’integrazione di Goodyear e TNO (organizzazione olandese per la ricerca scientifica applicata) per i pneumatici intelligenti con i sistemi di frenata antibloccaggio (ABS) presentata Las Vegas, questo progetto rafforza ulteriormente il ruolo dei pneumatici nel progresso dei sistemi di sicurezza automobilistica.

Il sistema AEB è indicato come progettato per aiutare a prevenire o ridurre la gravità delle collisioni applicando automaticamente i freni in situazioni di pericolo imminente. Mentre i sistemi esistenti sono in genere ottimizzati per superfici ad alto attrito come l’asfalto asciutto, l’integrazione di Goodyear SightLine può aiutare il sistema AEB a funzionare in una gamma più ampia di ambienti di guida, comprese le superfici a basso attrito come strade bagnate o ghiaccio.

Attraverso la zona di contatto con la strada, i cosiddetti pneumatici intelligenti possono fornire all’AEB informazioni più approfondite sulle condizioni effettive dei pneumatici e della strada per consentire un processo decisionale più intelligente e preciso.

Il produttore riferisce di test su strada bagnata secondo i quali un sistema AEB potenziato con incorporata la tecnologia Goodyear SightLine ha il potenziale per aiutare a mitigare gli impatti a velocità fino a 80 km/h, iniziando prima la frenata. Nel complesso, l’integrazione dell’AEB con le informazioni di SightLine sui dati relativi ai pneumatici e alle condizioni stradali, promette prestazioni sicure in diversi scenari.

Le novità dal CES 2025 da questa pagina. Tutte le notizie su auto, veicoli elettrici e mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart di macitynet.