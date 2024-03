AirPods 2024, due nuovi modelli in produzione da maggio

Secondo quanto riportato da Mark Gurman nell’ultima edizione della sua newsletter Power On, i fornitori di Apple si stanno preparando per iniziare la produzione in serie dei nuovi AirPods 2024, già a partire da maggio prossimo. Gli AirPods 3, dunque, saranno presto sostituiti da una nuova serie composta da due modelli.

I nuovi modelli di AirPods andranno a posizionarsi nella linea dei modelli non pro. Si tratta di due nuovi dispositivi, entrambi con design aggiornato, una migliore vestibilità e la ricarica USB-C. Il modello di fascia di prezzo più alta avrà anche la cancellazione attiva del rumore e la funzione Apple Dov’è, simile dunque agli AirPods Pro.

Gurman afferma che i due modelli sono attualmente noti con i nomi in codice B768E e B768M. Sono destinati a sostituire l’attuale gamma di prodotti: Apple attualmente vende contemporaneamente sia gli AirPods di seconda generazione, che quelli di terza generazione.

Dopo le vendite inferiori alle aspettative degli AirPods 3, Apple si aspetta che queste nuove revisioni possano far tornare la periferica al successo. Gurman scrive che Apple produrrà 20-25 milioni di unità dei nuovi modelli, il che sarebbe il più grande lancio mai avvenuto per dei nuovi AirPods. Probabilmente ci si può aspettare che arrivino insieme al debutto degli iPhone 16 nel corso dell’autunno prossimo.

AirPods Max e AirPods Pro

Per quanto riguarda il modello Pro, invece, non ci si aspetta che una nuova revisione hardware possa arrivare prima del 2025, anche se alcune nuove funzionalità software potrebbero essere in cantiere, come la modalità apparecchi acustici.

Più avanti nel corso dell’anno, gli AirPods Max verranno aggiornati con connettore USB-C per la ricarica, anche se per il momento sembra non dovrebbero esserci altre nuove funzionalità.

Altre da Apple…

A breve, inoltre, ci si aspetta che Apple annunci nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air. Poi, l’attenzione si sposterà sulla conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2024, che si terrà a giugno, dove Apple annuncerà le prossime versioni principali dei suoi sistemi operativi, tra cui iOS 18 per iPhone, ricco di nuove funzionalità di intelligenza artificiale.

Gli AirPods 4 dovrebbero arrivare a settembre 2024, probabilmente in concomitanza di nuovi iPhone e nuovi Apple Watch. Per quanto riguarda le cuffie AirPods Max, anche per queste è previsto un aggiornamento per il 2024.