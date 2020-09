Spazzola elettrica lava-tutto, smacchia e scrosta per 55,90 euro

Il miglior regalo che si può fare è il tempo. Da dedicare a qualcuno o anche solo a se stessi, per poterlo regalare bisogna averlo. Recuperatene una buona fetta con PCH2-C, una spazzola elettrica che velocizza la pulizia della cucina e di tutte le parti più incrostate della casa.

A vederlo sembra un accessorio piuttosto banale: è semplicemente un manico, costruito in policarbonato, alla cui estremità è posizionata un’ampia spazzola di forma cilindrica che può ruotare a due velocità. Le lunghe setole, morbide e numerose, riescono così a rimuovere anche lo sporco più ostinato evitando la frizione manuale, quindi non solo in tempi ridotti rispetto allo sfregamento manuale ma anche con quasi nessuna fatica.

Le immagini pubblicitarie la posizionano soprattutto in cucina, non solo per scrostare i piatti quando si lavano a mano ma, per chi lascia già questo arduo compito alla lavastoviglie, può usarla per ripulire in pochi minuti i fornelli e la griglia di ventilazione immediatamente sopra di essi, senza graffiare ma anche agendo con efficacia e in fretta.

In questo modo si evita per altro anche il contatto con l’acqua, un vantaggio che lo si apprezza soprattutto in inverno. Lo sa bene infatti chi è spesso a contatto con l’acqua come durante i periodi in cui le temperature sono più rigide: se l’acqua è fredda e non ci si asciuga bene le mani, in pochi giorni la pelle sarà tutta screpolata e se non ci si prende subito cura frizionandole con delle creme idratanti, con il tempo si rischia anche di ferirle. Con una spazzola di questo tipo invece il problema non si viene neppure a creare.

La spazzola rotante si può sganciare anche dal manico per lavarla poi con più facilità, mentre dal punto di vista delle altre specifiche tecniche, c’è una presa USB-C per la ricarica della batteria interna che, a velocità standard, promette un’autonomia di 120 minuti con una sola carica.

Se siete interessati a questa spazzola, la potete comprare su Gearbest al prezzo di 55,90 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.