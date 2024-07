Apple, Il 1° agosto i risultati fiscali del 3° trimestre 2024

Pubblicità

Apple ha fatto sapere che i risultati fiscali del terzo trimestre dell’anno fiscale 2024 saranno presentati il 1° agosto.

Il trimestre fiscale in questione è interessante perché permetterà di conoscere, tra le altre cose, i primi dettagli sulle vendite dei nuovi iPad Pro.

Nel precedente trimestre fiscale, Apple ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 90,8 miliardi di dollari, in calo del 4 percento rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,53 dollari. Gli analisti prevedono un fatturato di 77,25 miliardi di dollari per questo trimestre, rispetto agli 81,8 miliardi del Q3 2023.

Il terzo trimestre 2024 include i aprile, maggio e giugno e che includono gli iPad Pro M4 e gli iPad Air M2; non saranno ancora disponibili dati sulle vendite di Vision Pro fuori dagli USA, perché queste sono partire da poco.

Come sempre la conference call sui risultati finanziari permetterà di comprendere la salute finanziaria di Apple e di carpire dettagli sugli sviluppi commerciali, elementi cruciali per investitori e analisti che hanno la possibilità di ottenere i primi dettagli sulle vendite dei prodotti da poco annunciati.

Apple fornirà l’audio streaming live della conference call sui risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2024 a partire dalle 23 ora italiana del 1° agosto.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina.