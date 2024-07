Google Maps per iOS e CarPlay ora con tachimetro

Pubblicità

L’app Google Maps per iOS e CarPlay ora integra un tachimetro nella navigazione che consente di mostrare la velocità di guida su strada.

Lo fa notare il sito TechCrunch spiegando che questa funzionalità era in precedenza disponibile solo su Android, e che ora è stata implementata anche su iPhone, dove è iniziato il rollout della nuova versione.

È possibile attivare il tachimetro andando l’app Google Maps sull’iPhone, andando su Impostazioni (tap sul nome in alto a destra > Impostazioni), scegliendo da qui la voce “navigazione” e attivando la voce dedicata nella sezione “Opzione di navigazione”. Questa opzione non è ancora disponibile per tutti ma lo sarà nei prossimi giorni.

Se la funzionalità Limiti di velocità è disponibile nella località dove ci troviamo, il tachimetro nell’app ti avvisa se stiamo guidando troppo velocemente; se superiamo il limite di velocità, l’indicatore della velocità cambia colore.

In un documento di supporto tecnico, Google sottolinea che i tachimetri mostrati nell’app Google Maps sono solo a scopo informativo, invitando a utilizzare il tachimetro del proprio veicolo per confermare la velocità di guida effettiva (a causa di fattori esterni, il tachimetro di Maps potrebbe indicare una velocità diversa da quella effettiva.).

Nel momento in cui scriviamo l’ultima versione di Google Maps è la 6.123.0. L’app (per iPhone, iPad, iPod touch e Apple Watch) richiede iOS 15 o seguenti, “pesa” 288,6 MB e si scarica gratis dall’App Store.

Nell’ambito della WWDC24 (conferenza sviluppatori) Apple ha mostrato ulteriori evoluzioni di CarPlay, nuova generazione del sistema che dovremmo cominciare a vedere a bordo di alcuni veicoli a partire dalla seconda parte dell’anno.

A questp indirizzo un nostro articolo con tutto quello che bisogna sapere su CarPlay.