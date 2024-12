Ecco come iPhone aiuta chi ha il Parkinson a fare video

Pubblicità

Apple è da sempre molto attenta all’Accessibilità: tutti i suoi prodotti e servizi sono progettati fin dall’inizio per essere inclusivi, e integrano funzioni di accessibilità che aiutano a comunicare e creare, rendendoli fruibili con facilità a qualsiasi tipologia d’utente.

Uno filmato di Apple mostra un esempio di come la Modalità Azione di iPhone può essere utile per consentire di girare video alle persone affette da morbo Parkinson.

Il video è stato girato in Brasile (è in portoghese con i sottotitoli in inglese) e non solo promuove la modalità Azione ma evidenzia anche quanto questa funzione possa essere importante per chi è affetto da parkinsonismo, caratterizzato da tremore che insorge anche durante lo stato di riposo.

La Modalità Azione, lo ricordiamo, è supporta su iPhone 14 e seguenti; questa consente di girare video fluidi anche quando l’utente che tiene il telefono in mano si sposta molto, ad esempio, se sta correndo o sta facendo trekking.

La modalità in questione consente di girare video fluidi anche in movimento grazie alle funzioni che regolano forti tremolii, movimenti e vibrazioni.

Per attivare la modalità Azione, basta aprire la Fotocamera, passare alla modalità Video, quindi toccare l’icona “Modalità Azione”. Se per alcune persone è solo una delle varie modalità di funzionamento dell’app Fotocamera, per altre è una fondamentale funzione di Accessibilità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da apple (@apple)

I nuovi spot promossi da Apple sul suo canale Instagram raccontano storie di persone che convivono con il Parkinson, evidenziando come l’iPhone permetta loro di girare video nonostante il tremore delle mani. Una delle storie raccontate è quella di Rodrigo Mendes, uomo che convive con il Parkinson dal 2009 e si dedica ancora ai sui hobby di arrampicata e escursionismo.

“Arrampicarsi è già meraviglioso ma catturare questi momenti è altresì importante”, spiega Mendes. “La Modalità Azione su iPhone fa una grande differenza perché, immaginate di filmare con le vostre mani che tremano così. […] Essere in grado di catturare un’immagine da soli, è tutta un’altra cosa”.