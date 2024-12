Ecco chi gestirà per conto di Trump i processi Antitrust contro Apple e Google

Pubblicità

Donald Trump ha nominato Gail Slate alla guida della divisione antitrust del Dipartimento di Giustizia USA.

In un annuncio postato mercoledì 4 dicembre sul social Truth, Trump ha riferito che questa scelta contribuirà a garantire che le “norme in materia di concorrenza siano applicate, sia con vigore che in modo EQUO, con norme chiare che facilitano invece di soffocare l’ingegnosità delle nostre grandi aziende”.

Durante la prima presidenza di Donald Trump, Slater è stata consulente politica per le tecnologie per conto del National Economic Council (un ramo dell’ufficio esecutivo del Presidente che se ne serve per ricevere consigli di natura economica). Slater attualmente assiste il transition team su questioni antitrust e policy tech, ed è consigliere per le politiche economiche del vicepresidente eletto JD Vance.

Il sito statunitense Quartz fa notare che vi è ampio consenso sul fatto che l’amministrazione Trump sarà favorevole a fusioni e acquisizioni ma bisognerà vedere quanto indulgente sarà (e se lo sarà) il Dipartimento di Giustizia su questioni antitrust, tenendo conto che Trump ha riferito di voler incoraggiare l’innovazione e il progresso tecnologico.

A marzo di questo anno il DOJ ha accusato Apple di avere un monopolio sul mercato dei telefoni che danneggia consumatori, sviluppatori e società rivali con la sua «valutazione astronomica».

Nella citazione in giudizio depositata nella Corte Distrettuale USA del Distretto del New Jersey, Apple è accusata di pratiche anticoncorrenziali con imposizioni di vincoli contrattuali, di impedire agli sviluppatori accesso a funzionalità critiche del sistema operativo e di favorire suoi servizi.

Apple ha presentato una richiesta di proscioglimento contro la causa intentata dal dipartimento di Giustizia statunitense, evidenziando che il Dipartimento di Giustizia non ha spiegato in che modo avrebbe limitato consumatori con app e servizi come quelli per lo streaming, la gestione di wallet digitali, app di messaggistica e funzionalità di Apple Watch (tra le contestazioni del Dipartimento di Giustizia, l‘impossibilità di gestire Apple Watch da sistemi diversi da iPhone).

Sotto la lente dell’antitrust è intanto finita anche Google. Dopo la sentenza del 5 agosto, il Dipartimento di Giustizia ha chiesto al tribunale di ordinare all’azienda di vendere Chrome, ma anche di rimuovere funzioni impostate di default che sui dispositivi Android offrono l’accesso a Search e Play Store. Altre accuse di Google riguardano il monopolio nel mercato della pubblicità online, un sistema che renderebbe impossibile per editori e inserzionisti utilizzare piattaforme pubblicitarie alternative. Nel mirino del DOJ vi sono anche accordi come quelli con Apple e Samsung per imporre Google come motore di ricerca predefinito.