Spotify potrebbe segnalare alluvioni, terrremoti ed incidenti gravi

Spotify sta testando avvisi di emergenza nel servizio di streaming on-demand omonimo. Le prove sono in corso in Svezia (dove ha sede il quartier generale dell’azienda) e riferimenti specifici sono stati individuati nel codice dell’app lasciando intendere che l’idea è di segnalare “incidenti, eventi gravi o l’interruzione di servizi importanti“.

Il sito statunitense TechCrunch ha ottenuto conferma dei test in corso, senza ricevere spiegazioni sul perché Spotify è interessata a offrire questa funzionalità agli utenti. In Svezia nessuna legge obbliga a fornire queste notifiche nelle app, e Spotify riferisce genericamente che, per ora, sta solo esplorando se l’app può essere sfruttata per offrire funzionalità simili ai sistemi di allerta.

Secondo Chris Messina, tecnologo e specialista in reverse engineer, il sistema di allerta potrebbe portare gli utenti di Spotify ad attivare le notifiche; spesso gli utenti disattivano avvisi da app non essenziali (es. social network e app per l’intrattenimento), rendendo difficile catturare la loro attenzione in caso di necessità, e offrire una simile funzione potrebbe permettere a Spotify di consolidare la sua posizione come app essenziale da avere a disposizione.

La funzione del genere pesta i piedi anche a Meta che da tempo offre con le sue app-social il “Safety Check“: quando si verifica una situazione di pericolo, come un terremoto, un uragano, una sparatoria di massa o il crollo di un edificio, Facebook e altri social di Meta possono avvisare le persone nell’area interessata dall’emergenza. Se il Safety Check è attivo, le persone nell’area interessata potrebbero ricevere una notifica per confermare che stanno bene; le persone che cliccano sulla notifica di Safety Check possono vedere anche se qualcuno dei loro amici si trova nell’area interessata o se ha confermato di stare bene.

Google propone un sistema di alert simile e Apple consente di ricevere allarmi governativi, avvisi di emergenza e avvisi per la sicurezza pubblica sul iPhone. Su iPhone questi alert sono attivi per default; quando si ricevieun allarme governativo, viene riprodotto un suono speciale simile a un segnale di allerta. Su iPhone è possibile attivare/disattivare questi avvisi andando su Impostazioni > Notifiche, scorrendo fino in fondo alla schermata e sotto Allarmi governativi, attivando o disattivando il tipo di avviso desiderato.

Negli Stati Uniti si è vociferato di un possibile obbligo per le app di streaming audio e video di offrire avvisi di emergenza, sulla falsariga di quelli trasmessi su radio e TV.

Tornando a Spotify, quest’ultima ha confermato prove in corso in Svezia, spiegando: “Eseguiamo regolarmente una serie di test con l’intento di migliorare l’esperienza utente. Alcuni di questi test aprono la strada verso una più ampia esperienza utente, mentre altri sono solo uno strumento di apprendimento”.