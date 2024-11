Stazione meteo da tavolo al prezzo di un caffè

Pubblicità

La stazione meteo da tavolo rappresenta una soluzione pratica e funzionale per chi desidera monitorare le condizioni ambientali in casa o in ufficio. Se vi interessa al momento ne potete comprare una per soli 1 €.

Grazie al suo design compatto – misura 11 cm di lunghezza, 6 cm di altezza e 2 cm di spessore – può essere facilmente posizionata su qualsiasi superficie senza occupare troppo spazio. La funzione di inclinazione di 53°, offerta dal cavalletto sul retro, consente una visione ottimale delle informazioni visualizzate.

Questo dispositivo è progettato per tenere traccia dell’ora corrente, della temperatura e dell’umidità della stanza in cui si trova. Lo schermo LCD da 4 pollici offre una lettura chiara e immediata, mentre le ampie prese d’aria sul retro della stazione garantiscono misurazioni precise e affidabili.

Per quanto riguarda l’alimentazione, questa stazione meteo richiede due batterie ministilo AAA che non sono incluse nella confezione. Una volta inserite, queste batterie assicurano un’autonomia di 12 mesi, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti e garantendo un utilizzo prolungato senza interruzioni.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 7 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’85% andando a spendere meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

