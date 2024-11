iOS 18.1, come disattivare completamente Wi-Fi e Bluetooth al volo

Pubblicità

Non tutti gli utenti iPhone sono aggiornati sul fatto che disattivando Wi-Fi o Bluetooth dal Centro di Controllo non significa realmente spegnerli: negli aggiornamenti recenti di iOS (incluso 18.1) questa azione infatti interrompe solo le connessioni attuali, lasciando le funzioni ancora attive e pronte per l’uso in futuro.

Apple le ha volutamente riprogettate in questo modo per permettere un uso continuo di accessori e servizi, come la condivisione di file tra dispositivi Apple. Tuttavia, non tutti gli utenti necessitano di mantenere attive queste funzioni, e spesso si preferisce che Wi-Fi e Bluetooth non emettano segnali quando non si prevede di effettuare alcuna connessione.

L’azzeramento completo delle connessioni wireless locali risula anche più sicuro durante viaggi e spostamenti in zone affollate.

La disattivazione tradizionale

In passato per disattivare completamente le funzionalità Wi-Fi e Bluetooth era necessario:

accedere all’app Impostazioni ;

; navigare nelle sezioni di WiFi e Bluetooth ;

e ; disattivare manualmente gli interruttori.

In alternativa, attivando la modalità Aereo, si possono spegnere tutte le connessioni, compresi Wi-Fi e Bluetooth. Già con iOS 17 e ancora oggi su iOS 18.1, Apple ha semplificato il processo tramite una scorciatoia che permette di disattivare rapidamente queste opzioni senza dover cercare negli impostazioni.

I passaggi veloci per spegnere Wi-Fi e Bluetooth in iOS 18

Per utilizzare questa nuova funzionalità:

scorrete verso il basso per aprire il menu di ricerca Spotlight ;

; qui, digitate “WiFi” o “Bluetooth” in base all’impostazione che desiderate spegnere del tutto;

“WiFi” o “Bluetooth” in base all’impostazione che desiderate spegnere del tutto; vedrete apparire in alto l’interruttore pertinente, che vi permetterà di attivare o disattivare le connessioni con un clic a volo

