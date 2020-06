Su iPadOS 14 manca la migliore funzione di iOS 14

Purtroppo, almeno per il momento, su iPadOS 14 manca una delle migliori funzioni introdotte in iOS 14. Apple ha dato il via alla conferenza sviluppatori WWDC 2020 con la presentazione di lunedì 22 giugno, dove tanta è stata la carne al fuoco: tra le tante novità la rivoluzione iOS 14 chiamata App Library, caratteristica che rivoluzionerà completamente l’esperienza utente della schermata principale. Ebbene, tale novità non arriverà, almeno per il momento, su iPad.

App Library consentirà all’utente di accedere a una nuova pagina contenente tutte le applicazioni organizzate per categoria, così da facilitare il compito di ritrovarle. Con questa nuova visualizzazione centralizzata, Apple mira a riordinare completamente le Home Page, che considerando il numero di app installate, potrebbero creare disordine.

La novità, però, non sembra essere diretta anche su iPad. Anche se iPadOS 14 offre gli stessi widget che arriveranno su iOS 14, il sistema operativo per il tablet Apple non ospiterà la libreria delle applicazioni.

C’è già chi storce il naso, perché la mossa sembra non avere molto senso. Una libreria di app, infatti, sembrerebbe poter funzionare meglio su iPad, soprattutto adesso che i tablet della Mela offrono il supporto per i trackpad. Scorrere le pagine delle app e cercare di ricordare dove si trovino tutte le icone può essere un problema per gli utenti che ne hanno installate molte; la Libreria app renderà il compito molto più semplice, ma a quanto pare solo sul piccolo schermo dell’iPhone.

Ad ogni modo, sebbene al momento la funzionalità sembri non dover arrivare su iPad, non è detto che Apple decida, ancor prima del rilascio ufficiale di iPadOS 14 di ripensarci. In ogni caso, si tratta di una funzione che potrebbe arrivare anche in un secondo momento, tramite semplice aggiornamento software.

Trovate tutte le novità di iPadOS 14 a questo indirizzo. Per tutte le novità sulla WWDC 2020, e tutto quel che è stato presentato, invece, vi rimandiamo direttamente a questo link.