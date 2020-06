Apple TV 4K supporterà i video YouTube 4K con tvOS 14

Finalmente con il nuovo tvOS 14 verrà superata una delle limitazioni più stringenti avvertite dagli utenti di Apple TV. C’è la Apple TV in 4K e molti dei video su YouTube possono essere visualizzati a questa risoluzione: eppure sul box tV di Apple ad oggi non sono supportati, con il risultato che il massimo che si può ottenere è il Full HD. Un po’ come andare con una Ferrari a metano. Ma in autunno la musica cambia: uno dei punti deboli più grandi della Apple TV 4K sarà finalmente risolto.

Grazie a tvOS 14 infatti ci sarà anche il supporto alla risoluzione video 4K di YouTube sulle Apple TV 4K. Apple non ne ha parlato alla WWDC 2020 di ieri, ma è scritto in chiaro nella pagina ufficiale che annuncia le principali novità di tvOS 14, la versione aggiornata del sistema operativo che da qualche ora è disponibile in versione beta per gli sviluppatori e che entro fine anno sarà rilasciata per tutto il resto di noi.

Allo stato attuale la limitazione a 1080p dei video YouTube su Apple TV 4K è data dall’assenza del supporto al codec VP9 che Apple si è rifiutata di implementare. Questo codec è stato sviluppato da Google ed è alla base di tutti i video in 4K presenti nella libreria di YouTube ed è per altro supportato dalla maggior parte dei browser ad eccezione, neanche a dirlo, di Safari.

Con tvOS 14 basterà aggiornare l’app di YouTube e i video in 4K si potranno vedere alla massima risoluzione sulle Apple TV 4K. Il punto adesso è che non è chiaro cosa sia cambiato. E’ stata Apple a cedere, introducendo il supporto al codec VP9 oppure Google si è rimboccata le maniche e ha fatto in modo che l’app potesse riprodurre i video in 4K anche su Apple TV in qualche altro modo abilitato da Apple? Quale che sia la ragione è ormai questione di mesi per avere più pixel grazie a tvOS 14.

