Su Netflix documentario sull’inganno del consumismo con il CEO di iFixit e un ex dipendente Apple

Su Netflix è stato recentemente aggiunto un documentario intitolato “Buy Now: l’inganno del consumismo“.

L’obiettivo annunciato è quello di mettere in luce le strategie dei vari brand per spingere all’acquisto, denunciando al contempo gli effetti di tali pratiche sull’ambiente.

“Questo documentario sovversivo”, si legge nella descrizione “svela i trucchi che i marchi usano per far sì che i loro clienti continuino a consumare… e l’impatto che hanno sulle nostre vite e sul mondo”.

Cosa accadrebbe se comprassimo di meno? Cosa succederebbe se iniziassimo a riparare oggetti che abbiamo già anziché buttarli? Perché è importante fornire strumenti e informazioni per permettere alle persone di effettuare da sole le riparazioni? Queste e altre sono le domande alle quali cerca di rispondere il documentario.

Tra le persone che appaiono nel documentario ci sono l’ex dipendente di Apple Nirav Patel (ha lavorato su FaceTime e GameKit tra il 2009 e il 2012 prima di partire per Oculus), ora fondatore della start-up Framework, che offre notebook modulari e facili da riparare.

Nel documentario è possibile ascoltare anche Kyle Wiens, CEO di iFixit, l’azienda nota per i suoi “teardown”, le guide allo smontaggio e la vendita di parti di ricambio. Com’è facile immaginare, quest’ultimo promuove il diritto alla riparazione come un modo per combattere il consumo eccessivo.

“Come società globale, abbiamo un problema con la produzione di oggetti. Ne usiamo troppi e ne buttiamo troppi”, spiega iFixit, affermando di volere scombussolare la costante marica verso la discarica, e di volere “combattere per un mondo migliore”.

Il documentario dura un’ora e mezza ed è doppiato in italiano.