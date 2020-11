Sui Mac M1 non c’è l’opzione “Gestione stato batteria” nelle Preferenze

Tra le novità di macOS Big Sur una sezione “Risparmio Energia” rinnovata nelle Preferenze di Sistema, con Preferenze che riguardano la batteria dei noteboook più simili a quelle di iPad e iPhone. Con macOS Catalina 10.15.5 è stata introdotta una nuova funzionalità per la gestione della ricarica della batteria, con una opzione che consente di scegliere se attivare o meno la gestione dello stato della batteria.

Il sito Macrumors riferisce che l’opzione “Gestione stato batteria” introdotta con macOS 10.15.5 non è disponibile nelle Preferenze dei Mac portatili con CPU M1. Un una nota tecnica – riferisce il sito Spider-Mac, Apple spiega che “La capacità massima della batteria misura la capacità della batteria del dispositivo rispetto a quando era nuova. Una batteria avrà una capacità inferiore quando la batteria invecchia chimicamente, elemento che potrebbe comportare un minor numero di ore di utilizzo tra una ricarica e l’altra. A seconda del periodo di tempo che trascorre tra la creazione del computer e l’inizio dell’utilizzo, la capacità della batteria potrebbe essere leggermente inferiore al 100%” e che “Una batteria normale è progettata per mantenere fino all’80% della sua capacità originale al numero massimo di cicli quando funziona in condizioni normali”:

La funzionalità in questione può essere disattivata sui Mac portatili con CPU Intel ma Apple avvisa che, così facendo, si può ridurre la durata della batteria. Su macOS Big Sur è possibile andare in Preferenze di Sistema > Batteria e da qui ottenere lo Stato della batteria e la capacità massima (l’attuale valore della batteria in rapporto a quando era nuova). Sul documento che fa riferimento ai Mac con CPU Apple Silicon non è menzionata la possibilità di disattivare l’opzione “Gestione stato della batteria”.

