Suite creativa all-in-one per scuole d’arte e università

Le istituzioni artistiche come le scuole d’arte e le università sono quelle che si impegnano ad insegnare agli studenti come rappresentare al meglio le loro opere d’arte. Chi studia in queste accademie si trova così a dover realizzare progetti artistici, tenere presentazioni e mostrare le proprie abilità artistiche.

Perciò spesso c’è bisogno di utilizzare diversi programmi per mettere a punto progetti e presentazioni; e in genere queste scuole si impegnano ad indicare ai propri studenti quale software utilizzare.

Uno dei migliori è la Suite creativa CapCut, specificamente progettata proprio per scopi come questo.

Tra i suoi strumenti troviamo un editor di foto online e uno per i video, oltre a modelli gratuiti personali/commerciali e backup su cloud, ovviamente senza watermark o altro.

Così invece di pagare per ottenere le funzioni premium dei programmi che fanno queste cose, si può usare questa Creative Suite gratuitamente. Volete saperne di più? Continuate a leggere qui sotto.

Perché gli studenti d’arte dovrebbero utilizzare questa Creative Suite?

La risposta a questa domanda è complessa: ci sono più di un motivo valido per cui uno studente d’arte dovrebbe scegliere questa suite creativa.

1. Molti strumenti magici con intelligenza artificiale

Che si tratti di comprimere video con un compressore video gratuito, modificarli tramite strumenti AI o eseguire upscaling e correzione del colore, questa suite è di enorme aiuto. Incorpora infatti una serie di strumenti AI che fanno risparmiare tempo poiché non c’è più bisogno di usare editor diversi per portare a termine compiti diversi. Con questo spazio all-in-one non serve altro.

2. Realizza video impressionanti

Se siete studenti d’arte, volete sicuramente creare video e presentazioni esteticamente gradevoli. Con questo editor video online dotato di funzionalità premium non ci saranno più scuse per fallire.

Ad esempio, vi consente di realizzare trascrizioni video con l’intelligenza artificiale. Vi aiuta anche ad aggiungere sottotitoli automaticamente, ma potete anche scegliere di scrivere i sottotitoli manualmente. Allo stesso modo, ci sono moltissimi effetti video, transizioni, opzioni audio e altri elementi per creare dei veri e propri capolavori artistici.

3. Realizza foto straordinarie

Inoltre, potete anche modificare le foto, i banner, i webinar e i volantini del vostro progetto tramite questo editor di foto online. Vi consente di creare lo sfondo rimuovendo quello esistente in un click. Vi consente anche di aggiungere diverse forme interattive, adesivi e cornici alle foto. Allo stesso modo, potete anche utilizzare diversi filtri e tavolozze di colori a piacere per rappresentare al meglio il vostro lavoro.

4. Modelli personali e commerciali gratuiti

Oltre a questo vi mette a disposizione molti modelli personali e commerciali gratuiti per completare i progetti. Supponiamo che vi venga assegnato il compito di creare un volantino per un prodotto immaginario: potete semplicemente sfogliare i modelli che più vi si avvicinano, modificarli secondo i requisiti del progetto e mostrarli al vostro professore. In questo modo il lavoro sarà più divertente e più semplice.

5. Backup nel cloud e gestione dei file

La cosa migliore è che questa Suite include anche un’opzione di backup su cloud per salvare e gestire tutti i vostri file online, così da sincronizzarli su più dispositivi e poi accedervi in ​​modo efficiente.

6. Connessione con i team

Inoltre don questa suite potete anche connettervi con amici e gruppi di lavoro. Supporta infatti una funzione per la collaborazione in team, così da avere sempre a disposizione preziose opinioni e rivedere le critiche sui progetti per migliorarli ulteriormente.

7. Download di contenuti senza filigrana

Dopo aver esportato il lavoro finale, non vedrete alcuna filigrana, così da mantenere “segreto” quale editor è stato utilizzato.

8. Risultati accurati

Va infine detto che gli studenti non possono permettersi di presentare progetti scadenti perché ne verrebbero penalizzati dai voti, tuttavia per tutte le ragioni sopracitate questa suite, grazie anche agli algoritmi di intelligenza artificiale, permette di realizzare progetti di alto livello e senza errori.

9. Non richiede alcun costo

Gli istituti d’arte sono già costosi di loro, e spesso comportano diverse spese quotidiane per studenti e genitori. Per fortuna questa suite viene loro incontro perché tutte le sue funzioni sono accessibili gratuitamente.

Sì, avete letto bene! Non vi addebita alcun costo per l’utilizzo dei suoi strumenti avanzati di intelligenza artificiale. Non sono previste spese di registrazione o di creazione di un account premium, e non vi verrà nemmeno chiesto di condividere le vostre coordinate bancarie.

Come utilizzare CapCut Creative Suite?

Bastano quattro passaggi: di seguito vi spieghiamo quali.

Passaggio 1: creare un account utente

Andate su Google e cercate CapCut Creative Suite. Fate clic sul primo link per accedere al sito ufficiale. Qui vedrete il pulsante Iscriviti gratuitamente. Cliccateci sopra per creare il vostro account gratuitamente.

Non inserite nessuno dei vostri dati finanziari, come il numero della carta di credito o del conto bancario: il modulo di registrazione infatti non ha campi in cui vengono richieste queste informazioni. Compilate soltanto i campi obbligatori e in pochi click avrete creato e verificato l’account.

Passaggio 2: caricare foto e video

Fatto questo aprite pure l’editor di video o di foto online (a seconda di quello che vi serve). Supponiamo che vogliate utilizzare l’editor di foto: vi basta aprirlo, quindi caricare una foto usando il proprio spazio cloud, oppure Google Drive o Dropbox. Da qui prendete le foto e trasformatela con gli strumenti in dotazione.

Passaggio 3: modificare le foto o i video

Qualunque foto scegliate, modificatela direttamente nell’editor utilizzando gli strumenti con AI. Ad esempio, potete generare tavolozze di colori AI tramite la funzionalità di ottimizzazione del colore con un click.

Allo stesso modo, potete anche generare un nuovo sfondo per la foto con l’intelligenza artificiale. Altrimenti, potete anche rimuovere lo sfondo della foto con uno strumento di rimozione dello sfondo AI con un click. Inoltre, questo editor vi consente anche di aggiungere e utilizzare diversi temi e modificarli per creare la foto dei sogni.

Infine, potete anche aggiungere del testo alla foto scegliendo la dimensione, il carattere e gli effetti da applicare. Si possono anche aggiungere cornici per rendere le foto ancora più belle e interattive!

Passaggio 4: esportare e scaricare il progetto finale

Dopo aver apportato tutte queste modifiche, scaricate la foto sul vostro dispositivo. Potete modificare e scaricare una foto alla volta e quindi ripetere gli stessi passaggi per un’altra foto.

Conclusione

Per sorprendere i vostri professori e colleghi di lavoro, iniziate a utilizzare questa Creative Suite: vi farà creare presentazioni e foto incredibili!