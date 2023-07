Al via il summer check-up di C&C Apple Premium Partner: test gratuiti su Mac e iPhone in tutti gli store del gruppo

Un controllo in più, un pensiero in meno: è con questo claim che C&C Apple Premium Partner annuncia la sua prima campagna nazionale di check-up gratuito su Mac e iPhone, per tutto il mese di luglio 2023.

L’iniziativa prevede un test gratuito sul device del cliente (La campagna è valida per un massimo di due dispositivi per cliente, esclusi modelli vintage e obsoleti) per verificare la presenza di eventuali problemi e/o anomalie, in modo preventivo, ed è disponibile eccezionalmente dal 1^ al 30 luglio, in tutti gli store C&C, italiani e francesi.

Diverse ricerche dimostrano che quasi la metà degli utenti che possiedono un device ritarda la procedura di aggiornamento di software e dispositivi, eppure si tratta di un’attività che consente di mantenere alto il livello di sicurezza, di ottenere nuove funzionalità e di aumentare le performance.

Ma come capire quando è necessario fare il check-up del proprio device o come individuare eventuali problemi prima che diventino più seri? Per rispondere a questa esigenza, C&C offre l’opportunità di controllare gratuitamente il proprio Mac o iPhone.

L’iniziativa consente al cliente di usufruire di un test, a costo zero, per identificare problemi e/o anomalie ottenendo gratuitamente anche un eventuale preventivo di assistenza. Ciò al fine di garantire il corretto funzionamento del dispositivo, mantenere alte le prestazioni e garantire un’esperienza utente di qualità. Il controllo richiede pochi minuti, viene effettuato negli store C&C da tecnici certificati Apple, in piena sicurezza. L’esito è immediato.