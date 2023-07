In Corea del Sud un robot come direttore d’orchestra

EveR 6 è un androide che venerdì 30 giugno è stato usato come direttore d’orchestra a Seoul, una performance per conto dell’Orchestra Nazionale coreana, primo tentativo di questo tipo nello Stato dell’Asia orientale.

CNN riferisce che il robot, dotato di due braccia, è stato progettato dal Korea Institute of Industrial Technology; si presenta con un volto umanoide, si è inchinato per ringraziare il pubblico e ha cominciato a ondeggiare le braccia per coordinare componimenti musicali, indicando il tempo nello spettacolo dal vivo.

“I movimenti di un direttore d’orchestra sono molto dettagliati”, spiega Choi Soo-yeoul, che ha condotto la performance di venerdì insieme al robot. “Il robot è stato in grado evidenziare movimenti dettagliati, migliori di quanto avessi immaginato”.

L’unico “punto debole” di EveR 6 è che non può ascoltare, spiega Choi. Lee Young-ju – spettatore che studia la musica tradizionale coreana – afferma che i movimenti del robot, sebbene impeccabili nel mantenere il ritmo, mancavano di “respiro” – in altre parole della capacità di mantenere l’orchestra pronta a impegnarsi all’unisono e istantaneamente, elemento a suo dire essenziale nelle performance. “Sembra che ci sia del lavoro da fare prima che il robot possa solvere il compito”.

Song In-ho, 62 anni, altro spettatore, ha riferito che la performance di EveR 6 è sembrata di livello elementare ma ritiene che potrà arrivare ad un livello più avanzato sfruttando l’intelligenza artificiale “comprendendo” e analizzando la musica.

