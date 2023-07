Il record di vendite Tesla fa volare tutte le elettriche in borsa

Elon Musk e Tesla colpiscono ancora confermando nuovamente che, piaccia o no, l’apripista delle auto elettriche più desiderate è ancora il marchio guida del settore: le vendite record Tesla nel secondo trimestre 2023 superano le aspettative di Wall Street facendo galoppare il titolo TSLA in borsa che si è fermato a +6,90% solo nella giornata di lunedì 3 luglio.

I risultati Tesla sono arrivati come di consueto nel weekend: la produzione ha toccato quota 479.700 auto e ne sono state consegnate 466.140. In pratica Tesla vende ogni auto che riesce a costruire, con un inventario in rapidissima movimentazione, tenendo conto i tempi piuttosto lunghi che vanno dall’ordine alla consegna.

Anche se il tasso di crescita è diminuito rispetto ai tempi d’oro, le vendite Tesla del secondo trimestre 2023 risultano il 10% superiori rispetto al trimestre precedente e ben l’83% in più rispetto allo stesso trimestre del 2022. Dopo mesi di mercati altalenanti e un periodo di estrema incertezza globale, i risultati Tesla sono l’ottima notizia che mancava per le elettriche che sembravano soffrire come i marchi di tecnologia, tutti tranne Apple.

L’ottimismo è tornato a sorridere a Tesla perché i risultati mostrano che gli sconti lampo funzionano e che le Tesla continuano a essere richieste. E anche perché finora funziona benissimo il piano pluriennale tracciato da Elon Musk per aumentare aggressivamente la capacità di produzione e il numero di auto sfornate, ogni trimestre e anno su anno.

Tesla segna il record, Elon Musk alza la posta

Nella prima metà di questo 2023 Tesla ha consegnato 889.015 auto, mentre in tutto il 2022 le consegne sono ste 1.369.851. L’obiettivo iniziale dichiarato dal costruttore punta a 1,8 milioni di consegne per tutto l’anno in corso.

Elon Musk lo ha ribadito in uno dei sui mille mila Tweet, ma come sempre nel suo stile alza ancora la posta. L’imprenditore instancabile dichiara che Tesla è in grado di andare oltre le sue stesse previsioni, fino a 2 milioni di auto nel 2023, ma continua a dichiarare come obiettivo ufficiale 1,8 milioni perché sembra che si verifichi sempre una forza maggiore indipendente e incontrollabile, come potrebbe esserlo un terremoto, tsunami, pandemia e così via.

Mentre il titolo Tesla ha segnato +6,90% in una sola giornata, l’ottimismo è tornato contagiando tutti i marchi di auto elettriche, come segnala Teslarati. Il marchio top cinese NIO segna +4%, sempre in Cina Li Auto +8,4% e così anche per altri marchi del Dragone.

Stesso discorso per le elettriche dell’Ovest, Rivian addirittura +14%, Lucid +5,8%. Tesla presenterà i risultati finanziari del secondo trimestre mercoledì 19 luglio: sono attesi altri numeri record e spettacolari tweet di Elon Musk.

