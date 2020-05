Super offerta TV XIAOMI 55” e 43” su Amazon solo per il 27 Maggio 

Xiaomi ha introdotto oggi il suo nuovo TV 65” insieme ai tre modelli che già conoscevamo da 32”, 43” e 55” ma mentre il più grande della serie arriverà più avanti nel nostro paese, i pannelli di dimensioni più piccole saranno disponibili a partire già da oggi, 27 Maggio con una sorpresa: i tagli più interessanti per rapporto prezzo/dimensioni saranno in vendita, solo per 24 ore, con uno sconto di 100 Euro.

Ecco quindi che come è chiaro dall’immagine introduttiva di questo articolo che il 55” sarà in vendita a soli 399 € (invece di 499) € e il modello 43” a 299 € (invece di 399).

Visto che i TV hanno caratteristiche premium per diversi aspetti vi invitiamo a valutare l’offerta partendo da questa pagina di Amazon.

Questi i dati del modello da 55″

in vendita solo il 27 Maggio a 100 € in meno (399 €)

Tipo: TV 4k ultrahd – 55 pollici (138 cm), schermo piatto, TV LED, design in alluminio, supporto hdr e memc

Risoluzione: 3840 x 2160 pixel (4k tra hd)

Ricezione digitale: sintonizzatore triplo HD per dvb-s2, dvb-c e dvb-t2 con hevc android TV 9. 0 con google assistant e accesso a google play store

Memoria da 2 gb, commutazione rapida e display/memoria interna fluidi da 8 gb, hbbtv 2.0, servizi di streaming: prime video, netflix, youtube e molto altro ancora

3x HDMI 2.0, 3x USB 2.0, ingresso av, ethernet lan (rj45), wlan, uscita audio ottica, uscita cuffie, + slot ci + telecomando bluetooth con microfono, pulsante prime video e netflix

Dimensioni con i piedini (lxpxa): 1232 x 264 x 767mm, dimensioni senza piedini (lxpxa): 1232 x 83 x 711mm

Questi i dati del modello da 43″in vendita solo il 27 Maggio a 100 € in meno (299 €)

Tipo: TV 4k ultrahd – 43 pollici (108cm), schermo piatto, design in alluminio, hdr e memc

Risoluzione: 3840 x 2160 pixel (4k tra hd)

Dotato di opzione “screen mirroring” per collegare il telefono alla TV e intrattenersi con i propri programmi preferiti

Ricezione digitale: sintonizzatore triplo HD per dvb-s2, dvb-c e dvb-t2 con hevc android TV 9. 0 con google assistant e accesso a google play store

Memoria da 2 gb, commutazione rapida e display/memoria interna fluidi da 8 gb, hbbtv 2.0, servizi di streaming: prime video, netflix, youtube e molto altro ancora

3x HDMI 2.0, 3x USB 2.0, ingresso av, ethernet lan (rj45), wlan, uscita audio ottica, uscita cuffie, slot ci + telecomando bluetooth con microfono, pulsante prime video e netflix

Dimensioni con i piedini (lxpxa): 960 x 208 x 608mm, dimensioni senza piedini (lxpxa): 960 x 81 x 557mm

Qui sotto la lineup completa di Xiaomi per la metà del 2020 che comprende anche il modello da 65″ e quello da 32″

Degli altri dispositivi di Xiaomi presentati in Italia il 26 maggio vi daremo conto nelle prossime ore.