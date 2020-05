L’AIoT di realme è Watch, Band e Buds Air Neo

Dopo aver lanciato anche in Italia smartphone “da novanta” come X50 Pro e X3 Super Zoom, realme lancia anche l’ecosistema di nuovi prodotti AIoT, tra cui svetta realme Watch, realme Band e gli auricolari Buds Air Neo.

realme Watch

Per quanto concerne realme Watch, si tratta di un orologio intelligente dotato di touchscreen a colori da 3,5 cm con 12 quadranti di tendenza integrati e una possibile scelta di 4 diversi colori per il cinturino. Lo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass e la sua luminosità può raggiungere 380nits.

Ancora, realme Watch è dotato di sensore di frequenza cardiaca ottico PPG che supporta il monitoraggio 24/7. E’ in grado anche di tracciare 14 modalità sportive, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, il test di abilità aerobica, e non manca il promemoria per la sedentarietà, quello per bere acqua, il monitoraggio del sonno e degli esercizi di meditazione.

L’orologio è dotato di certificazione IP68 resistente all’acqua, il che significa che non c’è bisogno di toglierlo mentre ci si lava le mani.

realme Watch sarà disponibile su realme.com dal 23 giugno a 54,99 Euro. Tuttavia, come offerta limitata Early Bird, gli utenti potranno comprarlo dal 16 giugno ore 10:00 al 22 giugno ore 23:59 al prezzo di 49,99 Euro.

realme Band

Realme Band è il bracciale smart della società, dotato di un grande schermo di 2,4 cm a 65.000 colori e fino a 64 lettere su una pagina. È dotato di un pulsante touch, che consente di gestire il display in modo semplice e intuitivo e supporta la regolazione della luminosità a 5 livelli tramite realme Link. realme Band è dotato di cinque quadranti speciali, pesa appena 20g ed è realizzato in materiale polimerico leggero e rispettoso dell’ambiente.

Il dispositivo è dotato di un sensore di frequenza cardiaca ottica PPG di alta precisione che misura accuratamente la frequenza cardiaca in tempo reale ogni 5 minuti, consentendo all’utente di tenere sotto controllo la propria salute. Tracciando il movimento e la frequenza cardiaca, l’algoritmo della banda analizza in modo intelligente la qualità del sonno e genera un report che aiuta l’utente a conoscere meglio il suo modello di sonno.

realme Band supporta 9 modalità di attività sportiva come la camminata, la corsa, lo yoga e altro ancora e sarà disponibile su realme.com il 23 giugno a 24,99 Euro. Tuttavia, come offerta limitata Early Bird, i 100 primi utenti potranno acquistarlo dal 16 giugno ore 10:00 al 22 giugno ore 23:59 al prezzo speciale di 19,99 Euro.

realme Buds Air Neo

Gli auricolari true wireless della società prendono il nome di realme Buds Air Neo, dotate di chipset audio R1 e basate sul protocollo Bluetooth 5.0 con modalità Super bassa latenza di appena 119.2ms, che consente l’esperienza audio in tempo reale. Tra le varie caratteristiche quello di collegamento veloce: una volta aperta la custodia, Buds Air Neo viene riconosciuto automaticamente dallo smartphone.

Godono di comandi touch: doppio tocco per avviare/mettere in pausa, triplo tocco per passare alla traccia successiva, una lunga pressione su entrambi i buds attiverà invece l’assistente vocale per il funzionamento vocale o terminare una telefonata.

Con una singola carica offrono fino a 3 ore di riproduzione continua della musica e con la custodia di ricarica arrivano ad una durata totale di 17 ore . Offrono la tecnologia Dynamic Bass Boost continua per esaltare i bassi, anche durante la visione di film e musica.

realme Buds Air Neo sarà disponibile su realme.com il 23 giugno a 39,99 Euro. Tuttavia, come offerta limitata Early Bird, i 100 primi utenti potranno comprarle dal 16 giugno ore 10:00 al 22 giugno ore 23:59 al prezzo speciale di 35,99 Euro.

PowerBank 2

Power Bank 2 è invece la batteria portatile con ricarica bidirezionale da 18W e due porte USB: USB-A e USB-C. L’USB-C non solo può caricare velocemente la Power Bank, ma riesce anche a caricare altri dispositivi. Grazie alla modalità a bassa corrente, può caricare molti dispositivi AIoT, con piccole batterie, in modo rapido e sicuro. realme Power Bank 2 è dotato di batterie al litio polimerico ad alta densità da 10.000 mAh di alta qualità.

Costo di listino di 24,99 Euro; in offerta limitata Early Bird, i 100 primi utenti potranno acquistarlo dal 16 giugno ore 10:00 al 22 giugno ore 23:59 al prezzo di 19,99 Euro.