Supremo, la soluzione di controllo remoto batte TeamViewer e AnyDesk

Supremo: la soluzione completa per il controllo remoto

Pubblicità Nel panorama digitale odierno, la capacità di accedere e gestire dispositivi da remoto è diventata fondamentale. Che si tratti di fornire supporto tecnico, collaborare a progetti o semplicemente accedere ai propri file da qualsiasi luogo, un software di controllo remoto affidabile ed efficiente è essenziale. Supremo si distingue in questo campo affollato, offrendo una serie di vantaggi significativi rispetto ad altri attori del settore come TeamViewer e AnyDesk. Libertà e flessibilità senza pari Uno dei principali punti di forza di Supremo è la sua illimitata flessibilità. Mentre TeamViewer e AnyDesk impongono restrizioni sul numero di utenti o dispositivi che possono essere collegati a una singola licenza, Supremo consente un utilizzo senza limiti. Questa caratteristica si rivela particolarmente vantaggiosa per le aziende in crescita e i team di supporto tecnico che necessitano di gestire un elevato numero di connessioni simultanee. Inoltre, Supremo offre una gestione flessibile delle connessioni in uscita, consentendo agli utenti di acquistare extra connessioni simultanee per unità in base alle proprie esigenze. Questo elimina le rigide limitazioni imposte da altri software, offrendo una scalabilità senza precedenti. Mobilità integrata senza costi aggiuntivi Supremo va oltre il supporto per Windows e macOS, abbracciando anche il mondo mobile con app dedicate per iOS e Android. A differenza dei competitor che richiedono l’acquisto di add-on per abilitare il controllo remoto su dispositivi mobili, Supremo include questa funzionalità nella licenza principale, senza costi aggiuntivi. Questo lo rende una soluzione completa e versatile per gestire qualsiasi dispositivo, ovunque ci si trovi. Accesso non presidiato illimitato: semplicità e potenza L’accesso non presidiato è una funzionalità cruciale per molti utenti, consentendo di connettersi a dispositivi remoti anche in assenza di un utente fisico. Supremo offre accesso non presidiato illimitato, senza le restrizioni presenti in altri software che spesso limitano il numero di dispositivi non presidiati a cui collegarsi o richiedono l’acquisto di licenze più costose. Questa caratteristica si traduce in una maggiore efficienza e produttività, semplificando la gestione di dispositivi remoti. Modelli di abbonamento e prezzi a confronto I modelli di abbonamento di Supremo, TeamViewer e AnyDesk presentano differenze sostanziali: Supremo: Si basa sul numero di connessioni in uscita concorrenti, offrendo un modello chiaro e trasparente.

TeamViewer: Adotta un modello ibrido che combina connessioni concorrenti e canali, risultando in una struttura più complessa.

AnyDesk: Si basa anch’esso sulle connessioni in uscita concorrenti. Supremo si distingue per la sua convenienza, con prezzi a partire da soli 5€/mese e disponibilità di piani trimestrali. TeamViewer, al contrario, parte da 13,90€/mese per utenti singoli, mentre AnyDesk ha un prezzo di partenza di 22,90€/mese. Per una disamina completa delle differenze tra Supremo, TeamViewer e AnyDesk, con un focus dettagliato su funzionalità, prezzi e prestazioni, ti invitiamo a consultare il nostro articolo di confronto. Supremo, la scelta vincente Supremo emerge come una soluzione di controllo remoto leader, combinando flessibilità, convenienza e un set completo di funzionalità. La sua capacità di adattarsi a qualsiasi esigenza, il supporto multipiattaforma, l’accesso non presidiato illimitato e i prezzi competitivi lo rendono la scelta ideale per privati, professionisti e aziende di ogni dimensione. Se cerchi uno strumento di controllo remoto potente, affidabile e facile da usare, Supremo è la risposta.

