Galaxy S25 specifiche tecniche e render trapelano prima del lancio

L’appuntamento con la nuova generazione di Galaxy S25 è fissato per il 22 gennaio, quando Samsung svelerà tutto durante il tradizionale evento Unpacked, ma come spesso succede le fughe di notizie arrivano prima in rete: possiamo infatti già farci un’idea di ogni modello della nuova gamma grazie a redering che sembrano provenire direttamente dal costruttore, oltre alle specifiche tecniche.

Dal punto di vista estetico Galaxy S25 e S25+ sembrano indistinguibili dai modelli attuali, mentre Samsung sembra aver apportato più modifiche al modello top S25 Ultra che mostra angoli più arrotondati. Dalle immagini emergono anche le possibili colorazioni, diverse tra Ultra e gli altri modelli.

Infatti la versione top S25 Ultra dovrebbe arrivare in nero, grigio più altre due colorazioni argentate, una con sfumature al bianco e l’altra al blu. Invece S25 e S25+ dovrebbero arrivare in argento, azzurro, blu scuro e verde chiaro.

Galaxy S25, le specifiche tecniche anticipate

Oltre ai rendering, il sito Android Headlines ha anticipato anche le prime specifiche tecniche di tutti e tre i modelli. Tutti e tre funzioneranno con il chip Snapdragon 8 Elite, probabilmente in versione personalizzata per Galaxy, quindi attesi con velocità di funzionamento superiore rispetto al chip Qualcomm di serie: sempre tutti e tre i modelli avranno 12GB di memoria RAM, questo almeno nelle versioni europee.

Il modello S25 offrirà uno schermo AMOLED da 6,2 pollici, con risoluzione FullHD+ da 2.340 x 1.080 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Con batteria da 4.000 mAh, si potrà scegliere tra le versioni da 128GB, 256GB e 512GB. Le misure indicate sono di 146,9 x 70,5 x 7,2 mm con peso di 162 grammi.

Il comparto fotografico è identico per S25 e S25+: fotocamera principale da 50 MP, ultrawide da 12 MP e telefoto da 10 MP con stabilizzazione ottica delle immagini OIS e zoom ottico 3x.

Galaxy S25 plus rendering pubblicato da Android HeadlinesPer tutti e tre i modelli la fotocamere frontale è identica con sensore da 12 MP e lenti con apertura f/2.2. Sempre per tutti e tre sono previsti Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, supporto per doppia SIM e anche una eSIM, Android 15 preinstallato con Samsung One UI 7.

Dai 6,2 pollici di S25 saliamo a 6,7” per S25+ con risoluzione WQHD pari a 3.120 x 1.440 pixel, refresh fino a 120Hz. Con batteria da 4.900 mAh, sarà proposto nelle versioni da 256GB e 512GB. Le misure saranno di 158,4 x 75,8 x 7,3 mm e peso di 190 grammi.

Arriviamo infine al modello top Galaxy S25 Ultra con schermo da 6,9 pollici, risoluzione di 3.120 x 1.440 pixel e refresh da 120Hz. Il comparto fotografico qui offre sensore principale da ben 200 MP, ultrawide da 50MP, teleobiettivo da 50 MP con lenti periscopiche in grado di offrire zoom ottico 5x e stabilizzazione ottica delle immagini OIS.

Metterà a disposizione una da batteria da 5.0000 mAh, mentre le misure anticipate sono di 162,8 x 77,6 x 8,2 mm con peso di 218 grammi.

Samsung svelerà tutto dei suoi nuovi smartphone Galaxy S25 il 22 gennaio all’evento Unpacked. Tutte le notizie sull’universo Android sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.